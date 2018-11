Enock Mwandila Poulsen er et af de helt store talenter på den danske boksescene, og han er ikke bange for at sige, hvad han mener.

Den 26-årige dansker er lige nu ubesejret i otte kampe som professionel og ungdomsverdensmester i superletvægt hos det anerkendte bokseforbund IBF.

Lørdag tager han endnu et skridt frem, når han bokser mod spanieren Kelvin Dotel i det, der ligner den hårdeste kamp ved Danish Fight Night i Frederiksberhallerne.

Kelvin Dotel er international mester hos IBF, men der er ikke en titel på spil kampen, som dog kan bringe Enok Poulsen endnu længere frem på ranglisterne.

Selvfølgelig drømmer Enok Poulsen om at blive regulær verdensmester og om de millioner, som normalt følger med. For ham handler det dog ikke om at forsøde tilværelsen og hurtige biler.

Enock Poulsen kom som seksårig til Danmark fra netop Zambia, da hans mor mødte en dansk mand. Men kærligheden til det afrikanske land er stadig stor, og derfor vil han hjælpe andre unge med at skabe en god tilværelse gennem sport.

»Jeg vil gerne huskes for noget godt, og jeg vil gerne skabe en sportsskole i Zambia for unge mennesker. Det skal kunne bane vejen for dem til Europa. Jeg vil rigtig gerne hjælpe andre,« siger Enock Poulsen over telefonen fra hjemmet i Aarhus.

»Alle siger, at de vil være verdensmestre. Men du skal også realistisk. Kan Pierre Madsen blive verdensmester? Kan Jonas Madsen blive det? Det tror jeg aldrig, at de bliver. Mange boksere lever i en verden, hvor de tror, at de som professionelle tjener en masse penge. Men vi tjener altså ikke en skid her i begyndelsen,« forklarer Enock Poulsen.

»Det handler om at ofre, ofre og ofre. Jeg kunne have boet i en stor lejlighed, men jeg bor i et lille værelse på et sportskollegium, fordi det ligger i nærheden af gode træningsmuligheder. Jeg har større mål med fremtiden end at tjene penge lige nu,« siger Enock Poulsen.

Ser du også dig selv som det største talent på den danske boksescene lige nu?

»Ja, helt klart. Du skal have en vision om, at du kan gøre en forskel. Jeg ved, at de andre boksere elsker at gå i byen efter kampe og sådan noget. Det gør jeg sjældent. Mine ambitioner er meget større end de andres,« lyder det lidt kontroversielle svar, men Enock Poulsen fortsætter:

»De andre har det mere i munden, at de vil være verdensmestre. Derfor bad jeg også Mogens om at komme over at træne i Skotland. Det var svært, men jeg kom igennem det og trænede godt. Her lærte jeg noget mere om mig selv.«

Opholdet i Skotland lærte blandt andet Enock Poulsen, at han ikke havde ofret nok. Her mødte han andre profesionelle boksere og sparrede med britiske talenter som Tyrone McKenna, Sam Maxwell og Sean McComb.

De havde forladt koner, kærester og familien for gennem måneder at ligge i træningslejr og kun fokusere på boksningen.

Enock Poulsen har allerede sikret sig, hvis boksedrømmen alligevel skulle falde til jorden, og har taget en uddannelse i offentlig administration.

Men det er boksningen, den danske bokser satser alt på. Og han håber samtidig, at han en dag kan få arrangeret et dansk brag mod boksekollegaen, den tidligere europamester Dennis Ceylan.

»Det kunne da godt være, at man skulle lave en storkamp mellem mig og Dennis Ceylan en dag her i Aarhus på en aftalt vægt. Det kunne være sjovt,« siger Enock Poulsen.

Fakta om Enock Mwandila Poulsen Født: Den 24. juli 1992 i Lusaka, Zambia.

Opvokset i Hårslev på Nordfyn. Nuværende bopæl: Aarhus.

Vægtklasse: Super letvægt (63,5 kilo)

Højde: 176 cm.

Rekordliste: 8-0 (2 KO)

Efter sin seneste sejr nu rangeret i top 100 (IBO & BoxRec). Kun 3 boksere i top 100 har bokset færre kampe.

Træner: Thomas Povlsen (Aarhus)

Titler: IBF Jr. verdensmester pr. 5. januar 2018 efter sejr over Guadalupe Acosta, Mexico.

Debutkamp som professionel: 29. oktober 2016

Amatørkarriere: 87 kampe, 68 sejre. Nordisk, dansk og jysk mester i letweltervægt. Sejre og topplaceringer i flere internationale turneringer samt dansk kandidat i OL-kvalifikation.

