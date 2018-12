Han indstillede prof-karrieren hos Team Sauerland for fire år siden, men nu vender Torben Keller tilbage til bokseringen.

Det sker ved et julestævne i den nordjyske by Aabybro torsdag aften.

»Torbens comeback (som amatørbokser, red.) kom sådan lidt hurtigt ind fra højre, og vi var ikke helt sikre på, om han skulle på programmet allerede nu. Men han har sparret med nogle af de bedste i Nordjylland, og det er gået rigtig fint. Siden skulle vi så prøve at finde en modstander, og det er såmænd også lykkes,« siger Kim Aarestrup til dagbladet Nordjyske.

I sit comeback skal Torben Keller duellere mod tjekken Jan Klikar.

Torben Keller besejrede blandt andre briten Gary Boulden som professionel. (Foto: Henning Bagger/Scanpix 2012).

Da Torben Keller 13. september 2014 i København boksede sin seneste kamp, tabte han på knockout til tyskeren Arman Torisyan.

Ved den lejlighed stillede han op i weltervægt, hvor man maksimalt må veje 69 kilo.

Siden har han taget pænt på i vægt, så han nu skal bokse i letsværvægtsklassen.

Torben Keller som amatør i sort tager en sejr mod Kenneth Nemming ved DM i Thisted. Foto: Henning Bagger

Det er en ændring i amatørernes verdensforbund AIBA, der gør comebacket muligt for Torben Keller.

Her siger reglerne nu, at en professionel bokser kan fortsætte som amatør igen, hvis vedkommende har bokset under 15 professionelle kampe.

Torben Keller var før tiden hos Team Sauerland én af landets bedste amatører med flere DM-titler.

Ligeledes har han bokset ved VM, EM, NM - og i den tyske Bundesliga for amatører.