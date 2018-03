Et nederlag til den tyske topbokser Arthur Abraham kan åbne døren til et karriereskifte.

Den danske boksestjerne Patrick Nielsen vil overraske alt og alle. Han forventer selv at slå den tidligere dobbelte verdensmester Arthur Abraham den 28. april på udebane i Tyskland.

Men skulle det ende så galt, at danskeren taber igen, vil det være et definitivt farvel til boksesporten. Det understregede Patrick Nielsen tidligere på måneden i et interview med BT.

»Så er det slut. Den vej er jeg slet ikke begyndt at tænke på. Jeg har fået min sidste chance. Den udnytter jeg så. Jeg ser kampen som ‘vind eller forsvind’,« sagde Patrick Nielsen.

»Jeg er jo lidt rødhåret. Jeg tror, at jeg har den der lidt aggressive rødhåret inde i mig, som nok skal kæmpe for livet,« siger Patrick Nielsen om sine chancer i kampsporten MMA. Foto: Jens Nørgaard Larsen »Jeg er jo lidt rødhåret. Jeg tror, at jeg har den der lidt aggressive rødhåret inde i mig, som nok skal kæmpe for livet,« siger Patrick Nielsen om sine chancer i kampsporten MMA. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Men når en dør lukker, så åbnes der en ny. Det gør den i hvert fald for Patrick Nielsen, der lige er fyldt 27 år gammel. Han afviser bestemt ikke, at han en dag i fremtiden vil skifte til kampsporten Mixed Martial Arts (MMA).

»Vi har leget med tanken. Jeg startede jo som helt lille med at dyrke thaiboksning, men så røg jeg fra det, fordi jeg synes, at boksning var federe. Men nu må vi se. Det vil være frækt at skifte over,« siger Patrick Nielsen til BT.

MMA er en hybrid-sportsgren, hvor to fightere mødes i et bur og kombinerer forskellige kampstilarter som for eksempel boksning, kickboksning, karate, taekwondo, brasiliansk jiu-jitsu, judo og brydning.

MMA-mesteren Conor McGregor er en af de fightere, som Patrick Nielsen følger i kampsporten Mixed Martial Arts. Foto: Adam Hunger MMA-mesteren Conor McGregor er en af de fightere, som Patrick Nielsen følger i kampsporten Mixed Martial Arts. Foto: Adam Hunger

Patrick Nielsen er en stor fan af sporten og følger kampene med de store MMA-stjerner som Conor McGregor, Donald Cerrone og Cody Garbrandt. Desuden har han prøvet brasiliansk jiu-jitsu en håndfuld gange og ved, at et eventuelt skifte til MMA vil blive meget svært.

»Det er hårdt at skifte sportsgren. Det lykkes som regel aldrig. De, der har skiftet over, er sjældent kommet på niveau med dem, der dyrker sporten,« siger Patrick Nielsen og fortsætter:

»Men nu må vi jo se. Vi må se tiden an. Jeg elsker at slås. Jeg er jo lidt rødhåret. Jeg tror, at jeg har den der lidt aggressive rødhåret inde i mig, som nok skal kæmpe for livet.«

Patrick Nielsen har alt fokus rettet mod storkampen mod Arthur Abraham den 28. april. Han kalder det sin sidste chance i boksesporten. Foto: Liselotte Sabroe Patrick Nielsen har alt fokus rettet mod storkampen mod Arthur Abraham den 28. april. Han kalder det sin sidste chance i boksesporten. Foto: Liselotte Sabroe

I første omgang ligger alt fokus på boksning og den næste vigtige kamp mod tyske Arthur Abraham om en måned. Her er Patrick Nielsen svært undertippet. Han tror dog selv på, at han kan slå oddsene og gøre sig fortjent til den VM-kamp, han har drømt om så længe.

»Lige nu er det 100 procent boksning. Men selvfølgelig har vi leget med tanken om MMA og tænkt over, hvem det skulle være imod? Men nu skal jeg lige bokse først,« siger Patrick Nielsen.

Den tidligere OL-bryder Mark O. Madsen er en anden dansk atlet, der for nylig skiftede over til MMA på fuld tid. Tidligere på ugen indstillede han karrieren som bryder efter 27 år.