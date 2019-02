Én kamp. Det er, hvad Sarah Mahfoud mangler, før en stor drøm kan gå i opfyldelse.

»Det er helt vildt,« siger bokseren til B.T.

Vinder hun sin næste kamp, kan hun kalde sig verdensmester. Da hun i sin tid skrev under på kontrakten med Mogens Palle, lovede han, at han ville gøre hende til netop dét, inden hun blev 30 år.

»Det bliver jeg til september, så det går jo lige efter planen, hvis kampen bliver i første halvår (af 2019, red.). Det regner jeg stærkt med. Det går lige, som det skal. Alt, jeg har drømt om, begynder at lykkes. Det er bare fedt. Det viser bare, at hvis man ønsker noget, kæmper for det og træner hårdt, så kan det godt lykkes,« siger fjervægtsbokseren.

At jeg er der, hvor jeg er i dag og næste skridt bliver en VM-titel er alt det, jeg har drømt om Sarah Mahfoud

Hun vandt sin debutkamp som professionel bokser i februar 2017. Siden er det kun gået én vej. Otte kampe, otte sejre og tre kampe vundet på knockout.

Den sidste sejr kom i hus i januar mod sydafrikanske Burkiwe Nonina ved Danish Fight Night. Sejren, der gav hende muligheden for en VM-kamp.

»Inden sidste kamp tænkte jeg ’hvad nu, hvis det ikke sker’. Da jeg stod der bagefter, var jeg rørt og glad, for alt jeg havde kæmpet for og drømt om begyndte at lykkes. Det er virkelig en behagelig følelse, også fordi man lægger så meget tid og arbejde i det. Så betyder det meget mere,« siger Sarah Mahfoud.

Hun havde i første omgang svært ved at tro på, at hun var vinderen af kampen. Også selvom hendes træner blev ved med at sige i ringhjørnet, at sejren var hjemme.

Jeg sidder i dag med en følelse ord ik' kan beskrive! Jeg er så overvældet over alt opbakningen og stemningen i går.. det var en vild følelse at træde ind i en fyldt hal og få lov til stå som udfordre til en titelkamp.. Af hjertet tak til alle jer som har skrevet og fulgt med Bæltet står fremme og hver gang jeg kigger derover, trækker det på smilebåndet.. jeg turde ik' håbe på det, med det lykkedes og jeg vil nu nyde min sejr og glæde mig over de døre, der nu er åbnet Tak til alle jer der hepper, følger med og tror på mig! Og ikke mindst det bedste trænerteam og Mogens Palle som gør det hele muligt

»Jeg stod bare og tænkte: ’jeg skal høre kamplederen sige det, før jeg tror på det, for jeg tør næsten ikke tro på det’. Da han hev min hånd op, tænkte jeg bare: ’yes, yes yes, det er så fedt, jeg får mit første bælte’. At det så er en interkontinental titel betyder bare, at jeg nu er der, hvor det begynder at blive rigtig sjovt, spændende og interessant,« siger den 29-årige bokser.

Det er på blot to år, at karrieren for alvor har taget fart for Sarah Mahfoud, der i september 2016 vandt TV 2-programmet ’Vild med dans’ sammen med Morten Kjeldgaard. Men det er ikke kommet bag på hende, at det er gået så stærkt.

»Når man starter med noget, er det en ny verden, der er lidt uvirkelig. Jeg kunne kun håbe, og jeg kendte slet ikke noget til det med professionel boksning, og hvordan det fungerede og alt det. Jeg ved, Mogens sidder og knokler for at få arrangeret de rigtige kampe og stævner. Det er jo altid et større puslespil, der skal gå op i en højere enhed,« siger Sarah Mahfoud og fortsætter:

»Jeg håbede på det, men at jeg er der, hvor jeg er i dag, og at næste skridt bliver en VM-titel, er alt det, jeg har drømt om. Man tænker af og til: 'det går virkelig for godt til, at det kan være sandt'. Men jeg kæmper også for det og gør noget for det,« siger bokseren, der læser til sygeplejerske ved siden af boksekarrieren.

I 2016 vandt hun Vild med Dans.

Derudover arbejder hun som social- og sundhedsassistent på akutkirurgisk afdeling på Hillerød Hospital 16 timer om ugen. Et fag, hun elsker at være i, da det giver noget andet ved siden af sporten. Hun læser gennem et fjernstudie og kan dermed selv styre, hvornår hun læser og laver opgaver. En frihed, der passer godt ind i den travle hverdag.

»Det er to drømme, der er ved at gå i opfyldelse. Boksning er nummer et lige nu, og det vil jeg ikke gå på kompromis med, hvis det andet begynder at fylde for meget. Jeg synes, det går rigtig godt lige nu, og jeg er god til at prioritere min tid. Det fungerer rigtig godt,« siger Sarah Mahfoud.

Og godt nok viser kalenderen kun februar, men der er allerede udsigt til et stort 2019 for Sarah Mahfoud. Hvor stort det kan blive, kan være svært at svare på.

»Det tør jeg næsten ikke engang tænke på. Hvis jeg vinder det verdensmesterskab, åbner det også døren for andre titler inden for andre forbund. Jeg tør ikke engang tænke på det. Jeg tager en ting ad gangen og fokuserer på det som mit mål. Sker det, tager jeg næste skridt. Hvor stort det kan blive, og hvor det kan føre hen, kan jeg slet ikke svare på,« siger Sarah Mahfoud.

Vis dette opslag på Instagram Happy feeling #ibfintercontinental #nextup #worldchampignonship #perfectsunday Et opslag delt af Sarah Vígdisdóttir Mahfoud (@miss_mahfoud) den 20. Jan, 2019 kl. 5.20 PST

Lige nu kan hun blot vente på at få datoen for den store, kommende kamp. En kamp, hun først sætter sig op til mentalt, når hun kender dagen. Indtil da bruger hun tiden på sit arbejde, studiet og selvfølgelig træningen.

»Jeg har en masse andre ting, der får min opmærksomhed, indtil jeg får en dato. Når jeg gør det, er det dét, der fylder. Så tror jeg helt sikkert, at der skal virkelig god forberedelse til. Det er mit livs største kamp, jeg kommer til at få,« siger Sarah Mahfoud.

Inden da ligger der et potentielt danskerbrag i kortene. For lige nu forhandler Mogens Palle og Nisse Sauerland om et brag mellem Sarah Mahfoud og Dina Thorslund.

»Selvfølgelig er det en kamp, jeg selv kunne være interesseret i. Det kunne være lidt sjovere at være verdensmester først, for så ville den give lidt mere. Nu må vi se, hvad de finder ud af. Selvfølgelig er det en kamp, der skal bokses i Danish Fight Night-regi. Der skal arrangeres et danskerbrag,« siger Sarah Mahfoud.