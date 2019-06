Dina Thorslund vil sende April Adams i kanvassen, når bokserne lørdag mødes i en kamp om WBO-bæltet i Horsens.

Verdensmesteren Dina Thorslund ser frem til at forsvare sin WBO-titel i superbantamvægt lørdag aften i Horsens.

Den ubesejrede vestjyde har en forventning om, at hun kan stoppe sin australske udfordrer, April Adams, før tid i kampen, der er promoveret som "Thunder from Down Under".

- Hun kommer med stormen, men det er mig, der bringer tordenen. Jeg sender hende "Down Under" med et brag. Jeg tror på, at jeg kan levere knockouten, siger Dina Thorslund i en pressemeddelelse forud for kampen.

Danskeren har vundet samtlige sine 13 kampe som professionel. April Adams står noteret for 11 sejre, en uafgjort og et nederlag.

Dina Thorslunds træner, Thomas Madsen, forventer en underholdende boksekamp mellem to angrebsivrige boksere.

- Adams kan kun bokse på forfoden, så hun kender kun én vej, og det er frem. Det giver Dina nogle gode muligheder, og jeg tror også på, at hun kan knockoute Adams og vise, hvorfor hun er verdens bedste, siger træneren.

