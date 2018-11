Den danske bokser Micki Nielsen kommer på karrierens største opgave til februar i det kommende år.

Her bokser den danske cruiservægter om EM-titlen 16. februar mod den ubesejrede belgier Yves Ngabu på udebane.

Det skriver Micki Nielsens promotor Team Sauerland i en pressemeddelelse.

»Jeg er rigtig glad for at få chancen for at kæmpe om EM-titlen. Det er en stor mulighed for mig, og jeg vil gøre alt for at få bæltet hjem til Danmark,« siger Micki Nielsen selv om muligheden for at blive europamester.

Arkivfoto: Micki Nielsen får brug for både held og de hårdtslående handsker i sin kommende kamp. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen Vis mere Arkivfoto: Micki Nielsen får brug for både held og de hårdtslående handsker i sin kommende kamp. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen

Mens Micki Nielsen har et enkelt nederlag i 25 kampe som professionel, har Yves Ngabu ingen nederlag i 19 kampe, hvor 14 er vundet på knockout.

Derfor venter der formentlig Micki Nielsen en hård opgave i Eventhal Schiervelde i Roeselare i Belgien.

»Jeg ved, at Ngabu er en hård hund og en stærk mester, men jeg tror på, at jeg kan slå ham. Jeg er ikke bekymret for at rejse til Belgien og bokse foran hans fans. En ring er en ring, og når klokken lyder, så er det bare ham og mig,« siger Micki Nielsen og fortsætter:



»Jeg har aldrig sagt nej til en udfordring, og jeg glæder mig virkelig til den her kamp. Ngabu bør forberede sig på en krig, for jeg kommer med alt, hvad jeg har.«

Boksebrødre Patrick og Micki Nielsen (bagerst) står begge foran et stort bokseår i 2018. Foto: Andreas Beck Vis mere Boksebrødre Patrick og Micki Nielsen (bagerst) står begge foran et stort bokseår i 2018. Foto: Andreas Beck

Micki Nielsen, der er lillebror til bokseren Patrick Nielsen, har ikke været i ringen siden januar måned i år og har gennem den seneste tid kæmpet for at komme sig efter en skade i den ene hånd.

Micki Nielsens enlige nederlag kom i 2016, hvor han i Sydafrika og tabte til Kevin Lerena på point.

Opholdet i Sydafrika udviklede sig til en mindre katastrofe for Micki Nielsen, som ifølge de sydafrikanske anti-doping-myndigheder aflagde en positiv dopingtest, da han besejrede den lokale Johnny Muller.

Micki Nielsen undgik karantæne i andre lande end Sydafrika, da dansk professionel bokseforbund ikke anerkendte den sydafrikanske dopingdom. Kuriøst nok testede Micki Nielsens banemand Kevin Lerena forleden positiv i en tilsvarende dopingtest.

Micki Nielsen har dog hele tiden nægtet sig skyldig, men sagen har siden hængt som en skygge over bokserens karriere, og han har ikke bokset i Danmark siden 19. marts 2016. Men nu kan den hårdtslående Albertslund-bokser endelig få en stor oprejsning, hvis han formår at blive europamester.