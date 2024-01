Et af Danmarks største boksetalenter er død.

Daniel Nkole, der blev dansk mester i 2021, døde 2. juledag. Han blev kun 25 år.

Det fortæller hans tidligere træner i Hornslet Bokseklub, Arne Lund Christensen, til B.T.

»Jeg fik et opkald fra en af hans gode kammerater. Han var i chok og græd – og det gjorde jeg også selv, da jeg fik det at vide. Vi har tilbragt utrolig mange timer sammen,« fortæller han.

Daniel Nkole (tv.) var en af Danmarks dygtigste boksere. Foto: Facebook/Daniel Nkole Vis mere Daniel Nkole (tv.) var en af Danmarks dygtigste boksere. Foto: Facebook/Daniel Nkole

»Han er en dreng, der har haft en lang vej fra Afrika til Danmark. Han er en af dem, der lærte at klare sig selv.«

Daniel Nkole kom til Danmark som barn med sin mor og søskende, da de flygtede fra Zambia.

Senere udviklede han sig til at blive landsholdsbokser og var ifølge mange den bedste i sin vægtklasse, cruiservægten.

Det vides endnu ikke, hvornår han skal begraves.

»Vi havde et meget tæt forhold. Det er meget mærkeligt,« fortæller Arne Lund Christensen blandt andet.

»Jeg forsøgt at hjælpe ham med sit danske statsborgerskab. Vi brugte mange timer ved siden af boksningen, og på den måde var der måske et lidt tættere forhold dér i forhold med andre, jeg træner.«

De to kendte hinanden i fire år, inden Daniel Nkole på tragisk vis gik bort.

Men på trods af det alt for korte liv nåede han at få en unik boksekarriere.

»Han vandt stort set altid, og han har slået alle de bedste boksere i Danmark.«

»Vi har været meget berørt af det – også i bokseklubben. Daniel var en meget rar og ung mand, der kunne tage sig af andre. Han døde alt, alt for tidligt,« siger Arne Lund Christensen.

»Han døde helt vildt pludseligt. Jeg er i chok over, at han er væk. Det tager noget tid at bearbejde, og jeg bliver konfronteret med det hele tiden, når jeg ser en boksering. Så får jeg de billeder i hovedet.«

Daniel Nkole var af flere omgange indlagt med corona, men dødsårsagen er ukendt.

»Vi aner ikke, hvorfor det her er sket. Det er så tragisk. Både for de drenge fra bokseklubben, han skulle have holdt nytår med, og der ikke forstår noget, men også for hans kæreste og familie, der er i en choklignende tilstand lige nu,« fortæller Arne Lund Christensen.