Han har haft en vigtig rolle i nogle af de allerstørste boksekampe, men undgik selv slagene som dommer.

Ove Ovesen er død i en alder af 86 år, fortæller Boksenyt.dk, der har talt med hans familie.

Han var Danmarks største internationale boksedommer gennem tiden og også kendt som kommentator, hvor han blev andet lagde stemme til kampe med Kurt Thyboe.

I 2019 blev Ovesen valgt ind i Dansk Professionel Boksning Hall of Fame, og grunden til den sene indlemmelse skyldtes ifølge Knock-out.dk, at han selv havde været med til at stifte foretagendet og sad med i udvalget, der pegede på dem, der skulle hyldes.

Ifølge mediet havde de andre i udvalget på et tidspunkt held med at få skubbet ham uden for døren, så de kunne vedtage, at Ovesen skulle hædres.

Som dommer dømte han store navne som Gennady Golovkin, Wladimir og Vitali Klitschko samt Mikkel Kessler, og i 1993 blev han af verdensforbundetforbundet WBA kåret til verdens bedste af slagsen.

Det opdagede flere familien dog først, da de skulle hjælpe ham med en flytning og fandt trofæet på loftet.

Desuden fortæller boksemedierne, at han havde en stor indflydelse på, at ugandiske Ayub Kalule fik så stor succes i Danmark, hvor han kom i stald hos nu afdøde Mogens Palle.

Ovesen havde set den senere WBA-verdensmester i Berlin og fik ham med til Danmark, hvor han havde ham boende i hjemmet i Albertslund, mens karrieren tog fart.

Udover alle disse meritter udgav Ovesen også bogen 'Fra Jim Smith til Mikkel Kessler', der udkom i 2009.