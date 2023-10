Der var en titel på højkant i Royal Arena lørdag aften, da den danske stjerne Sarah Mahfoud gik i ringen mod den argentinske legende Marcela Acuña. Der var aldrig tvivl om, hvor den skulle ende!

Herunder får du B.T.s dom over Sarah Mahfouds kamp ved Danish Fight Night:

»Det er en krig,« råbte argentinerens træner, men Acuña fik ikke sendt mange slag afsted mod sin danske modstander.

Til gengæld tog Mahfoud teten i den yderst strategiske kamp mod den 46-årige legende.

Måske var det alderen, der tyngede den sydamerikanske modstander, for danskeren virkede aldrig til at være i problemer, og inden sidste omgang havde hun også overskud til at sende luftkys til publikum.

Det var overbevisende fra den danske stjerne. Vi var aldrig i tvivl – og det var dommerne heller ikke. Mahfoud vandt sikkert.

De to fjervægtere kæmpede om WBCs Silver-titel, som i praksis fungerer som en form for VM-kvalifikationskamp til WBCs store VM-titel.

Danskeren har kæmpet om store VM-titler og været verdensmester, mens Acuña har været mangedobbelt verdensmester, så der var stjernestøv i Royal Arena lørdag aften.

Men titelopgøret blev indledt som lidt af en stillingskrig, hvor bokserne afventede hinanden, inden Mahfoud fandt mere aggressivitet frem i sine slag mod argentineren, og danskeren var da også kampens bedste ifølge dommerne efter de første fire omgange og igen efter syv.

Hun styrede sejren stensikkert hjem.

Sarah Mahfoud mod Marcela Acuña. Foto: Anthon Unger/Ritzau Scanpix Vis mere Sarah Mahfoud mod Marcela Acuña. Foto: Anthon Unger/Ritzau Scanpix

»Danmark, Danmark, Danmark!«

Sarah Mahfoud var langt fra den eneste danske boksestjerne i ringen i Royal Arena.

Forinden havde flere dygtige boksere varmet publikum op med lutter danske sejre.

Både Thorbjørn Boudigaard, Hamza Hussein, Mathias Hansen, Victor Ramon, Oliver Meng og Enock Poulsen vandt over deres udenlandske modstandere, mens Ali Hussein besejrede landsmanden Yusub Pashaev.

Så er det hjem på sofaen og smække benene op til et velfortjent hvil.

Men Mahfoud kan ikke ligge der for længe, for nu venter en nærmest uundgåelig ny VM-kamp – måske mod Amanda Serrano, der sidste år rev VM-bæltet af danskeren.

»Nederlaget har gjort mig sulten,« sagde Mahfoud før lørdagens brag.

Det var til at se – og det vil vi gerne se endnu mere af!