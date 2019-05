Det kan gå stærkt i MMA.

Og nogle gange når en kamp nærmest ikke engang at komme i gang, før knockoutet bliver sat ind.

Det var tilfældet, da MMA-kæmperen Sage Northcutt blev slået ud efter bare et halv minut af den 14 år ældre Cosmo Alexandre.

Du kan se det brutale knockout øverst i artiklen.

Fredag skulle ellers have været rammen om et stort comeback for amerikanske Sage Northcutt, der efter en stribe dårlige resultater i UFC er skiftet til ONE Championship i Asien.

Men sådan skulle det altså ikke gå, da han var oppe imod Comsmo Alexandre.

Et halvt minut fik Northcutt på benene, inden Alexandre satte sit endelig hug ind og sendte Northcutt i gulvet med et knockout.

Se selv i videoen øverst i artiklen.