Anthony Joshua møder til september russeren Alexander Povetkin i en kamp, hvor der er fire VM-titler på spil.

London. Der er fire VM-titler på spil, når den britiske sværvægtsbokser Anthony Joshua møder russiske Alexander Povetkin 22. september.

Kampen, der mandag er blevet offentliggjort af Joshuas promoter, Eddie Hearn, finder sted på det britiske nationalstadion Wembley.

Det var her, at den 28-årige brite i april sidste år tog verdensmesterskabet i de to bokseforbund WBA og IBO, da han besejrede ukrainske Wladimir Klitschko foran 90.000 tilskuere.

Anthony Joshuas seneste to kampe er blevet afviklet på Principality Stadium i den walisiske hovedstad, Cardiff. Sidste gang, briten var i kamp, var 31. marts, hvor han slog Joseph Parker fra New Zealand på point.

- Jeg kan ikke vente med at komme tilbage i ringen. Slutningen af marts føles som lang tid siden, siger Anthony Joshua til britiske medier ifølge Reuters.

- Povetkin er en seriøs udfordring, og jeg vil forberede mig grundigt, for han har nogle store styrker, og kun et fjols vil undervurdere hans evner.

Ud over WBA- og IBO-titlerne skal den over to meter høje brite også forsvare sine verdensmesterskaber i forbundene IBF og WBO, når han møder Povetkin til september.

Russeren ser da også frem til potentielt at kunne blive verdensmester.

- At kæmpe for et verdensmesterskab har altid været mit mål. Jeg har kæmpet for en chance for at møde verdens stærkeste, og 22. september får jeg muligheden, siger Povetkin ifølge Reuters.

Den 38-årige russer har senest vundet over britiske David Price på en knockout i femte omgang i en kamp, der blev afholdt samme aften på Principality Stadium i Cardiff i slutningen af marts.

Anthony Joshua har endnu ikke tabt en boksekamp, efter at han har været i ringen 21 gange.

Povetkin har tabt en enkelt gang siden sin professionelle debut i 2005. Det var til Wladimir Klitschko tilbage i 2013.

/ritzau/