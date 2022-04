Han blev kaldt 'den næste Amir Khan'. En af Englands største boksere.

Men i en alder af kun 18 år er Ali Tazeem død efter en bilulykke.

Det fortæller hans promoter Sam Jones på Twitter.

»Jeg vågnede i dag til nyheden om, at Ali Tazeem er gået bort i en alder af 18 år. Jeg kan ikke forstå det. Jeg kan ikke bearbejde det ordentligt. Så sent som i går talte vi om, hvordan han ville lyse sporten op. Alt, jeg kan tænke på, er Ali og han elskede familie,« skriver Sam Jones efterfulgt af et ødelagt hjerteemoji.

Flere af de engelske medier har skrevet om dødsfaldet.

Ifølge On Trend døde Ali Tazeem som følge af, at bilen kolliderede med en bus i et kryds i Birmingham.

Tazeem vandt 15 guldmedaljer i sine 51 amatørkampe, og han blev for to år siden sammenlignet med Amir Khan af den tidligere boksemester selv.

»Jeg er sikker på, at han er den næste helt store ting, det er helt sikkert. Jeg mener, de evner han har, hans bevægelser, alt minder mig om mig selv, da jeg var yngre, og hvordan jeg boksede. Jeg synes, han har alt for at blive en succes.«

For kun fire dage siden blev Tazeem professionel, og han gik efterfølgende på de sociale medier, hvor han takkede Sam Jones og resten af teamet bag.