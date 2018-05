Den legendariske boksetræner Brendan Ingle er død. Han blev 77 år gammel.

Det skriver flere britiske medier, heriblandt Sky Sports, BBC og The Guardian.

Ingle er kendt for at være manden bag en stribe verdensmestre – blandt andre showmanden ”Prince" Naseem Hamed.

Ireren, der også selv har kæmpet som professionel, sov stille ind på et hospital i den engelske by Sheffield fredag morgen.

»Han blev ramt af en hjerneblødning i sidste uge. Han var ved at komme sig, men blev så ramt af en yderligere blødning i hjernen i mandags,« siger familien i en udtalelse.

The true power behind the throne all of this champions. @inglegym BRENDAN INGLE MBE #Legacy #truemeaningofthewordlegend. Funeral June 14th Sheffield Cathedral 1:30 then 3:30 City Rd crematorium Et opslag delt af johnny Nelson (@johnnynelsonsky) den 25. Maj, 2018 kl. 4.24 PDT

Brendan Ingle, der flyttede til England som 18-årig, var en af de mest indflydelsesrige personer i britisk boksning og nåede at træne i alt fire verdensmestre i sit træningscenter i Sheffield. Herfra blev mestrene Junior Witter, Clinton Woods, Johnny Nelson og ”Prince” Naseem Hamed udklækket.

Johnny Nelson var ved sin mentors side til det sidste.

»Hans familie og Johnny Nelson har været ved hans side døgnet rundt, indtil han gik bort. Vi er knuste.«

»Men, som Brendan altid sagde, går livet videre,« lyder det fra familien.

En af Brendan Ingles største bedrifter var hans arbejde med netop Johnny Nelson, som han formåede at gøre til verdensmester, efter Nelson havde tabt sine første tre kampe som professionel. Og på de sociale medier hylder Nelson sin læremester:

’En god, god mand har forladt verdenen i dag. En god ven. En god faderfigur. Og den bedste træner i verdenen,’ skriver han på Instagram.

On this 1 occasion I am using social media to inform People a good good man has left this earth today. A good friend. A good father figure.. AND THE BEST TRAINER IN THE WORLD The true power behind the throne. A person’s worth is measured by the worth of what he values. Marcus Aurelius... This is who I class as a true legend BRENDAN INGLE MBE RIP. Funeral June 14th Sheffield Cathedral 1:30 the 3:30 City Rd crematorium Et opslag delt af johnny Nelson (@johnnynelsonsky) den 25. Maj, 2018 kl. 2.05 PDT

Flere i bokseverdenen har sluttet sig til koret.

Blandt andre Abdul-Bari Awad, der går under navnet ”Kid Galahad”, som han fik af sin træner, Brendan Ingle.





In a day and age where the term ‘legend’ is thrown about so loosely, here’s a man who epitomised the word!

The man who taught me so much about life- The man to whom I owe everything. A father and a friend!



My Mentor

My Teacher

My Hero



Love you Brendan, Rest In Peace pic.twitter.com/vMZVXaQ1ug — Barry Awad (@KidGalahad90) 25. maj 2018

Den engelske bokser Tony Bellew og boksepromotor Eddie Hearn begræder også tabet af den store boksepersonlighed.

Hearing the news about Brendan Ingle and Dean Francis is truly heartbreaking.. My thoughts are with all family and friends of both men at these difficult times.. Brendan Ingle has left a legacy that very few can ever compare to.. so sad — Tony Bellew (@TonyBellew) 25. maj 2018