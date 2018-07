Østre Landsret har stadfæstet den dom, som en mandlig boksetræner på omkring 50 år fik tidligere på året ved Retten i Lyngby for at have voldtaget en 15-årig bokseelev. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Den stadfæstede dom lyder på ubetinget fængsel i et år og ni måneder.

Manden, der var 44-45 år gammel, da han voldtog pigen, erkendte dengang i Retten i Lyngby, at han havde haft samleje med hende.

Boksetræneren mente dog, at det var pigen, der havde lagt op til sex med ham i forbindelse med en hyggeaften i hans hjem.

Ved hyggeaftenen havde flere medlemmer af klubben været til stede, men da de alle var gået hjem, havde pigen ifølge boksetræneren spurgt, om hun måtte blive og sove på hans sofa.

Ifølge hans forklaring havde han accepteret hendes forespørgsel, hvorefter hun senere på aftenen var kommet ind til ham i hans seng, hvor hun havde taget initiativ til samlejet.

Retten har dog nu af to omgange valgt at lægge vægt på ofrets forklaring om, at manden tvang hende til sex, og han fik altså derfor stadfæstet dommen på et år og ni måneders fængsel.