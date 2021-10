Det gik vildt for sig, da Tyson Fury skulle fejre sin store sejr natten til søndag.

For efter at have vundet en af årets største boksekampe over Deontay Wilder i T-Mobile Arena i Las Vegas skulle den britiske 'The Gypsy King' fejre den store triumf.

Og ifølge Daily Mail skete det på den berømte natklub Hakkasan, der ligger lige ved siden af boksearenaen. Og det var en fest, der angivelig gik fuldstændig amok.

Her sørgede den verdensberømte DJ Steve Aoki nemlig for musikken, mens 33-årige Fury stod ved siden af på scenen i bar overkrop med øl i hånden.

Tyson Fury (tv.) sendte Deontay Wilder i gulvet i 11. omgang. Foto: ROBYN BECK Vis mere Tyson Fury (tv.) sendte Deontay Wilder i gulvet i 11. omgang. Foto: ROBYN BECK

Flere videoklip, der er blevet delt på de sociale medier, viser da også en godt kørende Tyson Fury, der sang for på Queens' kæmpehit 'We Are the Champions'.

Det er ikke første gang, at den populære natklub lægger hus til Furys festligheder. I februar 2020, da briten også besejrede 35-årige Deontay Wilder i deres andet indbyrdes opgør, foregik den vilde efterfest på samme sted.

Det var de to superstjerners tredje kamp mod hinanden. Første kamp endte uafgjort, men lørdag hev den enorme brite så sin anden sejr i hus.

Efter 11 intense omgange sendte han nemlig amerikanske Wilder i kanvassen for tredje gang, og så var VM-bæltet hans.

Begge boksere er efterhånden verdenskendt for deres entreer, når de træder ind i de store arenaer.

Og natten til søndag var da heller ingen undtagelse, da de to hovedpersoner havde sørget for et spektakulært show ved deres indmarch.

