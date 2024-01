Dina Thorslund har haft en weekend ud over det sædvanlige.

Hun vidste, at hun lørdag aften skulle afsted til den årlige idrætsfest i Gråkjær Arena i Holstebro, men da kæresten, Joakim, kom hjem fra arbejde, ændrede dagen sig til én, hun aldrig glemmer.

»Jeg er altid lidt længe om at komme i gang med at gøre mig klar, og så kom Joakim og sagde: 'Skal du ikke gøre noget?' Og jo, det skulle jeg, men så forklarede jeg ham et eller andet, og han var egentlig på vej ud af køkkenet.«

»Men så vender han sig om og begynder at fumle med ordene. Så gik han ned på knæ i sit arbejdstøj midt på køkkengulvet og får spurgt: 'Vil du gifte mig med dig? Nej, vil du gifte dig med mig.' Bagefter kunne vi se, hvor han havde siddet, for hans arbejdsbukser var smurt ind i olie,« griner Dina Thorslund.

Dina Thorslund og kæresten, Joakim, til idrætsfesten i Gråkjær Arena. Foto: Privatfoto Vis mere Dina Thorslund og kæresten, Joakim, til idrætsfesten i Gråkjær Arena. Foto: Privatfoto

At kæresten ville fri lige dér, midt på køkkengulvet, kom som en kæmpe overraskelse for den danske bokser.

»Han sagde, at der ikke lige havde været en anledning. Men altså … Der har været juleaften, der har været nytårsaften, der var lørdag aften, der har været alle hverdagsaftener. Du skal ikke bruge en anledning.«

Men der var en ganske god grund til, at Joakim ikke friede til Dina Thorslund hverken juleaften eller nytårsaften.

Der manglede nemlig en meget vigtig del.

Den dobbelte verdensmester vandt prisen som 'Årets idrætsnavn' ved festen. Foto: Privatfoto Vis mere Den dobbelte verdensmester vandt prisen som 'Årets idrætsnavn' ved festen. Foto: Privatfoto

»Er du klar over, hvor lang tid det tager for sådan en ring at komme hjem?',« lød det fra Joakim.

»Men jeg var bare sådan: 'Det er jo lige meget med ring.' Altså, det er jo ikke det, der betyder noget. Men der er han bare en mand, der er meget konkret og skal bruge en ring,« griner hun.

Udover en ny titel som forlovet kan Dina Thorslund også prale med, at hun til idrætsfesten blev kåret som 'Årets idrætsnavn' i Holstebro Kommune.

24. februar skal hun forsøge at fortsætte sin stime som ubesejret i bokseringen, når hun møder tyrkiske Seren Cetin, der er indehaver af WBCs Silver-titel, i Royal Arena i København.

Du kan se kampen på Pluto TV, der kan tilgås via B.T.