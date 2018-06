Det betaler sig at være topbokser. I hvert fald hvis man hedder Floyd Mayweather.

Han var nemlig den sportsstjerne, der tjente flest penge i 2017 ifølge det amerikanske finansmagasin Forbes.

Mayweather boksede kun én gang i 2017. Det var mod irske Conor McGregor i en stort anlagt kamp i Las Vegas i slutningen af august.

Kampen indbragte den amerikanske bokser 275 millioner dollar. Ud over det tjente Mayweather ti millioner dollar, hvilket bringer hans samlede indtjening op på 285 millioner dollar, eller hvad der svarer til lidt over 1,8 milliarder kroner.

Det placerer 41-årige Mayweather på en klar førsteplads over de bedst betalte atleter i verden i 2017.

Nummer to på listen er fodboldspilleren Lionel Messi. Han tjente, hvad der svarer til lidt over 700 millioner kroner sidste år.

Messi efterfølges af sin evige rival på fodboldbanen Cristiano Ronaldo, der tjente lidt over 680 millioner kroner i 2017.

Floyd Mayweathers indtjening i 2017 gør ham til den kun tredje atlet nogensinde, der har tjent over en milliard dollar i sin karriere. De to andre er den pensionerede basketballstjerne Michael Jordan og golfspiller Tiger Woods.

Der er ingen kvinder på Forbes' liste over de 20 bedst betalte sportsudøvere i 2017. Tennisspilleren Serena Williams var på listen fra 2016, men er røget af efter at have været ude i lange perioder af 2017 på grund af sin graviditet.

