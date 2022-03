Én lussing har stjålet alle overskrifter verden over det seneste halvandet døgn.

For efter den amerikanske skuespiller Will Smith søndag gik på scenen og slog komikeren Chris Rock i ansigtet under Oscar-showet, er han endt i et gigantisk stormvejr.

Men nu kommer der dog opbakning fra én af den udskældte skuespillers mangeårige venner – den engelske boksestjerne Anthony Joshua.

Det skriver Daily Mail.

Will Smith og Anthony Joshua under en boksetræning i 2012. Foto: Jim Ross

Mandag aften delte den dobbelte verdensmester i hvert fald en story på sin Instagram-profil, hvor han – ifølge flere boksefans – kom med en chokmelding, da han viste sin støtte til Will Smith

»Jeg er stolt af dig, min bror. Men knyt næven næste gang,« skriver han i opslaget, hvor han har delt et billede af de to venner fra en boksetræning i 2012.

Det var søndag, at den 57-årige komiker blev det helt store samtaleemne, da han fra scenen sagde følgende vittighed rettet mod Will Smiths kone i salen:

»Jada, jeg elsker dig. 'G. I. Jane 2', jeg glæder mig til at se den,« lød joken, som var en sammenligningen mellem Jada Pinkett Smiths karseklippede frisure, der skyldes sygdommen alopecia, og så den fiktive og karseklippede soldat G. I. Jane.

Chris Rock tog imod en lussing af Will Smith på scenen til Oscar-showet, efter han havde fortalt en joke om skuespillerens kones sygdom. Foto: BRIAN SNYDER

Den kommentar ville Will Smith dog ikke finde sig i, og derfor gik han op på scenen og stak Chris Rock en lussing, der sendte alle, der så det, i noget nær choktilstand.

Herefter råbte Will Smith, der i øvrigt vandt en Oscar-statuette for bedste mandlige hovedrolle, nede fra salen, at komikeren skulle holde hans kones navn ude af hans »fucking mund«.

Hele optrinet har Will Smith dog været ude at undskylde offentligt for efterfølgende.