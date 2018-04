To af boksesportens allerstørste navne er gået hver til sit.

Den filippinske boksestjerne Manny Pacquiao har fyret sin boksetræner Freddie Roach efter 16 år. Det skriver sportsmediet ESPN efter at have modtaget en pressemeddelelse.

Manny Pacquiao og Freddie Roach har arbejdet sammen i 34 professionelle boksekampe og vundet VM-titler i syv forskellige vægtklasser. Trods det årelange forhold havde 'Pacman' ikke ringet og orienteret sin tidligere boksetræner om fyringen.

Manny Pacquiao træner op til boksebraget mod Floyd Mayweather i 2015. Foto: FREDERIC J. BROWN Manny Pacquiao træner op til boksebraget mod Floyd Mayweather i 2015. Foto: FREDERIC J. BROWN

»Manny og jeg har haft en fantastisk tid i 16 år - længere end de fleste ægteskaber og bestemt en sjældenhed for boksning. Jeg vil ikke bytte noget af det - hverken i boksearenaen eller i den politiske arena. Jeg ønsker Manny det bedste,« siger Freddie Roach til ESPN fredag og fortsætter:

»Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke var såret over, at han ikke kontaktede mig personligt om beslutningen. Men vores fantastiske stunder opvejer det rigeligt.«

Manny Pacquiaos nye boksetrænere hedder Restituto Fernandez og Raides Neri. Begge har været en del af holdet bag boksestjernen, Fernandez som en slags assistenttræner og Neri som kok.

Manny Pacquiao huskes bedst for sin store kamp imod Floyd Mayweather, som han dog tabte på point. Foto: Mark J. Rebilas Manny Pacquiao huskes bedst for sin store kamp imod Floyd Mayweather, som han dog tabte på point. Foto: Mark J. Rebilas

Når det er sagt, så er ingen af de to herrer lige så erfarne og har opnået lige så store bedrifter som Freddie Roach, som i 2012 blev indlemmet i den prestigefyldte 'International Boxing Hall of Fame'.

Det var i sommer, at Manny Pacquiao højst overraskende tabte sin WBO-titel på point til australske Jeff Horn. Den 15. juli møder han argentineren Lucas Matthysse om WBA's weltervægtstitel i Malaysias hovedstad, Kuala Lumpur.

Søndag trak Manny Pacquiao trak udmeldingen tilbage:

»I modsætning til de udtalelser, som jeg ikke personligt har givet, der cirkulerer i medierne, så har jeg ikke truffet en endelig beslutning om, hvem bliver min cheftræner til kampen den 14. juli mod Lucas Matthysse. Min rådgiver Mike Koncz har været i kontakt med Freddies folk for at holde dem informeret. Jeg vil træffe en endelig beslutning i denne uge. Når beslutningen er truffet, vil Freddie være den første til at blive informeret, og først herefter vil jeg underrette medierne.«