Den tidligere bokser Tom Jensen er død.

Han vandt jyske, danske og nordiske mesterskaber - og havde også en professionel karriere hos Mogens Palle.

»Der var timingen til det hele. Han havde karisma og folk kunne lide ham. Han var en publikumsbokser, han slog hårdt og vandt nogle meritterende sejre,« husker bokespromoteren:

»Han var en dejlig fyr med et lyst sind og et godt humør.«

Tom Jensen begyndte at bokse i Lindholm Bokseklub, der ligger ved Aalborg. Og det gik godt.

Han blev hurtigt populær, ikke mindst som en del af 'de tre musketerer' - en trio der også omfattede de jævnaldrende Jørgen Hansen og Christian Larsen fra samme klub. Op gennem 60erne høstede de stor popularitet som amatørboksere.

Allerede som 19-årig valgte Tom Jensen dog at blive professionel hos Mogens Palle i 1967 og kom dermed ikke med til OL i Mexico året efter. I modsætning til de to andre musketerer, der først senere blev professionelle.

Det blev aldrig til titelkampe for Tom Jensen i karrieren uden undertrøje. Men han vandt 43 af sine 53 kampe, heraf 22 på knockout.

Ifølge Mogens Palle var bokseren tæt på at få en Europamesterskabet, men det glippede.

»Han nåede ikke det, som hans talent egentlig berettigede det. Det var ærgerligt, for han var et af de store talenter, der forpassede det for det søde liv. Han var lidt for meget til fest og farver,« erindrer Mogens Palle.

I stedet stoppede Tom Jensen sin boksekarriere som kun 27-årig. Det sluttede dog på toppen for i sin sidste kamp vandt han over den tidligere tyske Europamester Lothar Stengel, som blev knockoutet i Randers i 1975.

Tom Jensen blev 71 år og gik bort midt i juli.