Den tidligere tyske boksemester Besar Nimani er død efter at have blevet skudt seks gange.

Det skriver tyske Bild.

38-årige Nimani, der stoppede karrieren i 2019 efter 26 sejre i 27 kampe, blev skudt på vej ud af en restaurant i byen Bielefeld omkring klokken 18.00 lørdag aften.

Her opholdt han sig på en café med flere andre, men da han forlod stedet i centrum af byen, blev Nimani ramt hele seks gange, mens vidner beretter om at have hørt om op til ti skud.

Politiet i Bielefeld bekræfter hændelsen og skriver, at man intensivt jagter den eller de gerningsmænd, der først henvendte sig til Nimani og siden skød ham.

Man oplyser desuden, at han var død på stedet på grund af sine kvæstelser.

Opsigtsvækkende nok er det ikke første gang, at Nimani bliver skudt. Det oplevede han også i 2013.

Men denne gang var det altså fatalt for den tidligere bokser, der blandt andet har haft en europæisk IBF-bælte på sit cv.

Et eventuelt motiv melder politiet dog endnu intet om - men der spekuleres i stridigheder med en anden gruppe, der kunne ligge bag.