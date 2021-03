Den tyske bokser Cheyenne Hansons ansigt begyndte at hæve voldsomt op i løbet af kampen mod hendes ukrainske modstander, Alina Zaitseva.

Det skete, da de stødte hovederne sammen i kampen, hvorefter den 23-årige tyskers ansigt var så medtaget, at dommeren så sig nødsaget til at stoppe kampen.

23-årige Cheyenne Hanson blev efterfølgende tildelt sejren, da hun førte på point på dommerens scorekort på det tidspunkt, hvor den uheldige Hansons ansigt kraftigt begyndte at hæve op.

Efter sejren delte hun et billede af den groteske skade, men heldigvis er Cheyenne Hanson sluppet for varige mén og ‘blot’ et ansigt, der nok kommer til at være lidt ømt og fortsat hævet de kommende dage.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Cheyenne „Pepper“ Hanson (@cheyenne_hanson_boxing)

Det var efter reglerne, at kampen blev afbrudt, dade to boksere stødte hovederne sammen. Enhver boksekamp der afbrydes af, at de to aktører slår hovederne sammen, skal afgøres ud fra kampens aktuelle pointscore.

At kampen skulle ende på den måde, var dog ikke helt tilfældigt.

Ifølge RT Sport blev den 21-årige ukrainer advaret flere gange i løbet af kampens dommer om, at hun skulle stoppe med at føre hovedet frem, når de to boksere klamrede sig til hinanden.

Dermed vandt tyske Cheyenne Hanson sin ottende sejr i ni kampe og tog titlen som BDB International German Champion, og hun var lykkelig for, at hun ikke skulle forlade ringen med både et voldsomt hævet ansigt og et nederlag.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Cheyenne „Pepper“ Hanson (@cheyenne_hanson_boxing)

´Vi gjorde det! Det var en hård kamp. Alle mine fans skal have en kæmpe tak for opbakningen,’ lød det fra Cheyenne Hanson efter sejren.