Vinder den britiske bokser Anthony Joshua sin kamp lørdag, kan en britisk storkamp blive en realitet i 2021.

Når den britiske sværvægtsbokser Anthony Joshua lørdag skal forsvare sine tre VM-bælter mod bulgarske Kubrat Pulev, så er det med det ene øje rettet mod en anden modstander.

Såfremt Joshua vinder, kan et britisk boksebrag mellem ham og den karismatiske Tyson Fury nemlig blive en realitet.

I sommer kom det for alvor på tale, da de to boksere ifølge Joshuas promotor, Eddie Hearn, indgik en aftale.

- De har sagt ja til at mødes, sagde Hearn til Sky Sports.

- Men den sværeste del er at blive enige om det økonomiske. Der er altså ikke blevet skrevet under på noget endnu.

Hearn virker dog ikke til at være i tvivl om, hvorvidt de to kamphaner kommer til at støde hovederne sammen i det nye år.

Ifølge nyhedsbureauet dpa har han givet udtryk for at være nærmest 100 procent sikker" på, at det kommer til at ske.

De to briter har allerede udvekslet flere håndmadder. Det har dog udelukkende været på de sociale medier indtil videre.

- Jeg er kun interesseret i at smadre dit ansigt, skrev Fury således på Twitter for nylig.

Det skete, efter at Joshua havde foreslået Fury at komme over til Hearns promotionselskab, Matchroom, hvor Joshua har hjemme.

De to sværvægtere har danset uden om hinanden i en længere årrække efterhånden.

Og skulle det forholde sig sådan, at de to briter har været en smule nervøse for at mødes, så er der ikke noget at sige til det.

I så fald vil de fire største VM-bælter nemlig være på spil.

Lige nu sidder Joshua på bælterne fra tre af de fire forbund, som anses for at være de største og mest prestigefyldte nemlig WBA, WBO og IBF.

Da Fury sidder på det fjerde, WBC, er det ikke nogen overraskelse, at en kamp mellem dem allerede refereres til som værende The Battle of Britain.

Men ingenting er sikkert, og Joshua har lørdag en kamp mod en bulgarer, der på papiret langt fra er en overkommelig modstander.

Pulev har således vundet 28 af sine 29 professionelle kampe. Det eneste nederlag kom, da han blev besejret af ukrainske Wladimir Klitschko i 2014.

Men netop Klitschko har både Fury og Joshua besejret i henholdsvis 2015 og 2017.

Når lørdagens kamp løber af stablen, kommer det til at foregå i London, hvor Joshua ifølge bookmakerne er en klar forhåndsfavorit.

Kampen ventes at gå i gang klokken 23 dansk tid.

/ritzau/