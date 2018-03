Det hører til sjældenhederne, at en bisættelse ender med stående ovationer.

Ikke desto mindre var det lige nøjagtig det, der skete, da familie, venner og bekendte i dag ved kapellet på Almen Kirkegård i Aalborg tog afsked med eksbokseren Jørgen 'Gamle' Hansen:

Til tonerne af organistens fine fortolkning af Kim Larsen-kompositionen »Om lidt bli'r her stille« klappede de 200 deltagere taktfast, mens kisten blev båret fra kapellet til den ventende rustvogn.

Den storslåede hyldest fandt boksepromotor Mogens Palle fuldt fortjent.

Bokseren Jørgen "Gamle" Hansen bisættes fra kapellet på Almen Kirkegård i Aalborg, onsdag den 21. marts 2018. Bokselegenden døde efter mange års sygdom og blev 74 år gammel. (Foto: Rene Schütze/Scanpix 2018) Foto: Rene Schütze Bokseren Jørgen "Gamle" Hansen bisættes fra kapellet på Almen Kirkegård i Aalborg, onsdag den 21. marts 2018. Bokselegenden døde efter mange års sygdom og blev 74 år gammel. (Foto: Rene Schütze/Scanpix 2018) Foto: Rene Schütze

»Jørgen er en af dansk boksnings største profiler nogensinde. På højde med Tom Bogs og Mikkel Kessler. Han er jo den af alle 'mine' boksere, der havde flest titelkampe. 12 gange var han Europamester,« sagde Mogens Palle, der var tydeligt berørt af situationen.

»Jeg kommer til at savne Jørgen. Han var et pragtfuld menneske, og lige til hans dødsdag var vi tætte venner. Desværre var hans sidste år præget af sygdom. Sådan ender det desværre for mange. Men han bar den tiltagende demens rank ryg,« sagde Mogens Palle med tårer i øjnene.

I kapellet tog sognepræst Ejnar Grønlund i sine mindeord om Jørgen 'Gamle' Hansen udgangspunkt i en bibelsk tekst fra 1. Mosebog, hvor Jacob er i så hård brydekamp, at hans hofteskål går af led.

»Jeg ved udmærket godt, at brydning er noget andet end boksning,« sagde Ejnar Grønlund og tilføjede:

»Men dette er altså en kamp, hvor Jacob kæmper sig til velsignelse. En Guds mand der ikke giver op, og denne kamp er et billede på livet. Kamp var der også i Jørgen Hansens liv. Offentligheden forbinder hans liv med en glorværdig boksekarriere. Jer der kender ham personligt, ved at han var et menneske, der havde et stort hjerte. Men han havde også indre kampe at kæmpe med,« sagde Ejnar Grønlund, der herefter kom ind på Jørgen 'Gamle' Hansens turbulente opvækst i Aarhus.

Bokseren Jørgen "Gamle" Hansen bisættes fra kapellet på Almen Kirkegård i Aalborg, onsdag den 21. marts 2018. Bokselegenden døde efter mange års sygdom og blev 74 år gammel. (Foto: Rene Schütze/Scanpix 2018) Foto: Rene Schütze Bokseren Jørgen "Gamle" Hansen bisættes fra kapellet på Almen Kirkegård i Aalborg, onsdag den 21. marts 2018. Bokselegenden døde efter mange års sygdom og blev 74 år gammel. (Foto: Rene Schütze/Scanpix 2018) Foto: Rene Schütze

»Her var hans fars stemme ikke var en særlig kærlig stemme, men én han forbandt med frygt, fuldskab og tæsk. Heldigvis gav det ham noget andet med sig. En omsorgsfuldhed for sin mor, sin mormor og morfar, som han boede hos en del af sin barndom og for moderens nye mand, der kom til at repræsentere 'den gode far',« sagde Ejnar Grønlund, der fik bisættelsens deltagere til at trække på smilebåndet, da han omtalte Jørgen 'Gamle' Hansens musiksmag.

»Som ung var Elvis Presley det store nummer, hvilket prægede hans måde at klæde sig og se ud på,« sagde Ejnar Grønlund med slet hentydning til Jørgen 'Gamle' Hansens lange, karakteristiske bakkenbarter.

Efter bisættelsen, der havde deltagelse af tidligere danske topboksere som Hans Henrik Palm, Jimmy Bredahl, Gert Bo Jacobsen og Jesper D. Jensen, havde Jørgen 'Gamle' Hansens familie indbudt til eftermiddagskaffe på det plejecenter, hvor han levede sine sidste år.

»Det bliver stille og roligt. Efter bisættelsen skal min far brændes. Herefter er det planen, at hans aske skal i urne, der placeres på Almen Kirkegård,« fortalte sønnen Søren Hansen.