Mike Tyson står stadig skapt. Rigtig skarpt.

Den 54-årige bokselegende er i øjeblikket i gang med at forberede sit store comeback, og han ligger bestemt ikke på den lade side.

Det viser en video af den amerikanske superstjerne, som du kan se nederst i artiklen.

I videoen, der er blevet delt på Instagram, kan man se, at den skandaleramte bokser virker til at være i særdeles god form.

Foto: JAMES GILBERT

Det er den tidligere bokser Shannon Briggs, der har delt videoen på det sociale medie, og han er – ligesom adskillige andre boksefans – forbløffet over den fysiske form, som Mike Tyson ser ud til at være i.

'Prøv at se det her. Ren styrke,' skriver han i opslaget, som efterfølgende er gået viralt på de sociale medier.

Flere Instagram-brugere har da også allerede været ude og kommentere på den opsigtsvækkende video af Mike Tyson, der er i færd med at træne.

Du kan se et udpluk af de mange kommentarer herunder:

'Ro på, mester. Ro på.'

'Har hørt, at Roy Jones allerede har bedt om at komme med den næste rumraket til Mars.'

'Hold da op! Mesteren ligner jo en på 40 år.'

'Han ser jo næsten ud til at være i bedre form end for 20 år siden.'

Mike Tyson (tv.) og Evander Holyfield under skandalekampen i 1997. Foto: EPA

I 1986 blev Mike Tyson den yngste verdensmester i sværvægtklassen, da han som 20-årig besejrede Trevor Berbick.

De efterfølgende år fejede han al modstand af banen ved at være ubesejret i 37 kampe, men opturen blev dog erstattet med en større nedtur.

For den verdensberømte bokser endte nemlig i flere skandaler både inden og uden for bokseringen.

Tyson har tidligere afsonet en fængselsstraf for voldtægt, og i 1997 blev han diskvalificeret i titelkampen mod Evander Holyfield for at bide et stykke af Holyfields øre.

Efter planen skal Mike Tyson stå over for Roy Jones 28. november i Californien, USA.