En sejltur endte sent søndag aften yderst dramatisk for den tidligere verdensmester Wladimir Klitschko.

Han er lige nu på ferie i Spanien, og her var han ude at sejle i sin yacht sammen med familien. Men den brød i brand, og den tidligere bokser måtte reddes.

Noget, han har delt en video af på sin Twitter-profil.

'Pas på, hvad du ønsker det. Skæbnen tog mit ønske om mere adrenalin lidt mere bogstaveligt,' skriver Wladimir Klitschko om søndagens oplevelse til videoen, som kan ses i bunden af artiklen.

'Familie og venner måtte evakueres af kystvagten og brandmænd,' skriver den 43-årige ukrainer i sit opslag, inden han forsikrer sine mange fans om, at alle har det godt.

Wladimir Klitschko boksede sin sidste sværvægtskamp i april 2017, hvor han blev slået af britiske Anthony Joshua.

Siden han gik på pension har ukraineren arbejdet på et universitet i Schweiz.

Her giver han lektioner i management, ligesom han også har skrevet bøger om råd til virksomheder.

Wladimir Klitschko har desuden flere medaljer fra sin boksekarriere.

I 1996 blev det til OL-guld i Atlanta i super-sværvægt, da han var amatørbokser og samme år vandt han EM-sølv.

I hele sin karriere vandt Wladimir Klitschko 64 ud af sine 69 kampe, ligesom han adskillige gange har kunnet kalde sig verdensmester.

I 2000 blev han det i WBO, mens han i 2006 blev det i IBF og IBO