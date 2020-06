Floyd Mayweather vil betale omkostningerne, når George Floyd skal begraves i næste uge.

Bokselegenden Floyd Mayweather vil betale for begravelsen, når George Floyd om en uge skal begraves.

Den sorte amerikaner George Floyd døde i politiets varetægt 25. maj i Minnesota, hvilket siden har udløst optøjer i hele USA.

Floyd Mayweather har været i personlig kontakt med George Floyds familie og har tilbudt økonomisk hjælp, og familien har takket ja.

Det bekræfter Leonard Ellerbe, der er administrerende direktør i Mayweather Promotions, over for ESPN ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Han bliver sikkert vred på mig for at have sagt det, men ja, han vil helt sikkert betale for begravelsen, siger Leonard Ellerbe.

Mayweather boksede i perioden fra 1996 til 2017 50 kampe og vandt dem alle. Han blev verdensmester i fem forskellige vægtklasser.

Nu gør han sig bemærket ved at betale for begravelsen, der vil finde sted 9. juni i George Floyds hjemby, Houston.

Floyd døde, efter at en hvid politibetjent pressede sit knæ mod den liggende Floyds hals i næsten ni minutter.

Siden har der været demonstrationer og optøjer i hele USA, og der har været sammenstød mellem demonstranter og politistyrker.

I weekenden blev der protesteret i mere end 140 byer på tværs af USA. I flere tilfælde udviklede demonstrationerne sig voldeligt med smadrede butikker og ildspåsættelse.

Som svar på urolighederne vil præsident Donald Trump indsætte tusindvis af bevæbnede soldater.

