Bokselegenden Oscar De La Hoya har aldrig fået det bearbejdet eller talt om det før.

Men nu åbner den 48-årige amerikaner for første gang op og fortæller om en traumatisk oplevelse, der fandt sted, da han blot var 13 år gammel.

Her blev han under en bokseturnering på Hawaii voldtaget af en kvinde over 35. Det fortæller han ifølge LA Times forud for sin comebackkamp senere på måneden.

»Jeg blev voldtaget som 13-årig af en kvinde. En ældre kvinde. 13 år, og jeg mistede min mødom ved i bund og grund at blive voldtaget,« siger De La Hoya, der gennem sin aktive karriere nåede at have VM-bælter i seks forskellige vægtklasser.

Oscar De La Hoya nåede 45 kampe i bokseringen. Her blev det til 36 sejre og seks nederlag. Foto: JOHN GURZINSKI Vis mere Oscar De La Hoya nåede 45 kampe i bokseringen. Her blev det til 36 sejre og seks nederlag. Foto: JOHN GURZINSKI

Amerikaneren fortæller videre, hvordan han kæmper en indædt kamp for at acceptere det, som han ikke kan lave om – og samtidig prøve at fikse det, han kan.

»Du undertrykker alting. Du lever det her liv som 'Golden Boy'. Men åh nej, det er der stadig. Jeg tænkte aldrig over det, og jeg bearbejdede det aldrig. Jeg tænkte aldrig over, hvordan jeg havde det med det, indtil det en dag bare kommer ud, og du ikke aner, hvordan du skal håndtere det.«

Oscar De La Hoya er gennem sit voksne liv også selv blevet anklaget for voldtægt.

I 1996, da bokseren var 23 år, blev han anklaget for at have voldtaget en 15-årig pige, hvilket ifølge det amerikanske TMZ endte med et forlig uden for retten.

Oscar De La Hoya er lige nu i gang med de sidste forberedelser inden kampen mod Vitor Belfort. Foto: FREDERIC J. BROWN Vis mere Oscar De La Hoya er lige nu i gang med de sidste forberedelser inden kampen mod Vitor Belfort. Foto: FREDERIC J. BROWN

Tre år senere anklagede en anden kvinde ham ligeledes for voldtægt, men det benægtede han pure.

Senest blev legenden i 2019 anklaget af en kvinde for seksuelt overgreb og vold, der skulle have fundet sted to år forinden.

En anklage, han ligeledes kaldte falsk.

48-årige Oscar De La Hoya, der også var kendt under navnet 'Golden Boy', stoppede sin professionelle karriere i 2009, men gør nu for en kort stund comeback 12 år senere, når han 11. september møder UFC-stjernen Vitor Belfort i bokseringen.