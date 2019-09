Svenskeren Otto Wallin formåede at give 206 centimeter høje Tyson Fury langt mere modstand end forventet.

Så meget modstand at han måske kan have sat en stopper for Furys karriere.

Det mener Furys far, John Fury:

»Det er en skade, der kan afslutte hans karriere. Han har muligvis brug for operation. Jeg er bekymret,« udtalte faren efter kampen ifølge Mirror.

Horrific gash on his right eye for @Tyson_Fury in round three, but the Gypsy King gets the job done showing grit and determination. The cut made the fight drama, as it could have been stopped. Otto Wallin was tough; Fury utterly dominated rounds 6-11. #FuryWallin pic.twitter.com/hxnd8uJHIJ — Gareth A Davies (@GarethADaviesDT) September 15, 2019

De fleste havde set opgøret i Las Vegas mellem de to boksere som en walk-over for den engelske kæmpe, Tyson Fury, men sådan blev det ikke.

Allerede i tredje runde fik han et slag ind lige over højre øje på Tyson Fury som blødte voldsomt resten af kampen. Men Fury kæmpede sig tilbage og vandt kampen på point efter 12 runder.

Slaget over højre øje betød dog, at Fury ikke kunne deltage ved pressekonferencen efter kampen, da han blev kørt på hospitalet for at modtage behandling på to flænger, som svenskeren havde givet ham, og det var blandt andet den voldsommer flænge over højre øje.

Hovedpersonen selv virkede dog ikke særlig bekymret umiddelbart efter kampen, da han var hurtig til at ønske sin næste modstander:

"Deontay Wilder, I want you next, bum." @Tyson_Fury calls his shot pic.twitter.com/bToOw7597x — ESPN (@espn) September 15, 2019

»Deontay Wilder! Jeg vil have dig næste gang, bum!,« sagde Tyson Fury i ringen efter sejren.

De har mødt hinanden en gang før, hvor det blev uafgjort, men det vil Fury lave om på nu. De to sværvægter er sat til at møde hinanden den 22. februar 2020. Nu skal Fury dog først og fremmest lige komme sig efter kampen mod Otto Wallin.

»Det er min fjerde kamp op til opgøret, ​​det har sat mig i god stand til den 22. februar. Nu skal flængen hele, og så skal jeg bruge noget tid med min familie.«

Tyson Fury vandt kampen 116–112, 117–111 og 118–110. Det var det første nederlag til Otto Wallin i karrieren. Han er nu 20-1.

Tyson Fury har aldrig prøvet at tabe en kamp i ringen og fik sin sejr nummer 29 mod svenskeren.