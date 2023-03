Lyt til artiklen

De var egentlig i gang med et interview.

Men pludselig måtte tv-værten Susanna Reid stoppe som følge af en noget spøjs situation. Det skriver The Sun.

Det var bokseren Anthony Joshua, hun havde live igennem onsdag morgen i Good Morning Britain. Her talte de om den kamp, der venter ham lørdag mod Jermaine Franklin.

I den forbindelse blev bokseren spurgt til, om der kunne være en kamp mod Tyson Fury i støbeskeen i fremtiden.

»Jeg ville ønske, jeg kunne få chancen. Hvis du spurgte mig, ville jeg klart sige ja til tibuddet,« lød det, da Martin Lewis spurgte til en mulig kamp.

Og efterfølgende gjorde Anthony Joshua altså værterne helt målløse – særligt Susanna Reid, der ellers var ved at sætte ord på, hvor stor en kamp det ville blive.

For lige pludselig begyndte Anthony Joshua, der var med gennem en anden skærm, at skyggebokse midt i det hele.

Først en lige højre, så en venstre, og det overraskede altså tv-værten i en sådan grad, at hun holdt op med at tale.

Anthony Joshua skal i ringen lørdag. Foto: ANDREW COULDRIDGE Vis mere Anthony Joshua skal i ringen lørdag. Foto: ANDREW COULDRIDGE

Anthony Joshuas seneste kamp var tilbage i august, hvor han tabte til Oleksandr Usyk.

Noget, der gjorde Joshua så rasende, at han kom op at skændes med sit hold, og efterfølgende smed han to af Usyks bælter ud af ringen for til sidst at storme væk.

»Jeg skulle have vundet. Det vil aldrig knække mig, men det kræver virkelig styrke, og i aften kom der en lille revne i rustningen,« lød det fra en tårevædet Anthony Joshua i den forbindelse.

Oleksandr Usyk besejrede Joshua med dommerstemmerne 115-113, 116-112. Den tredje dommer pegede på Joshua som vinderen med stemmerne 115-113.