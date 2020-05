Har du nogensinde tænkt på, hvordan et boksebrag mellem to af verdens stærkeste mænd ville se ud, så kan du godt begynde at glæde dig.

For efter planen skal britiske Eddie Hall og islandske Hafthor Björnsson mødes i en boksering, der måske kan sætte et punktum for en årelang rivalisering mellem de to.

De to kombattanter bekræftede nemlig mandag på de sociale medier, at der var skrevet under på en kontrakt med Core Sports, der kommer til at stå for kampen.

Både Eddie Hall og Hafthor Björnsson har deltaget i flere konkurrencer om at blive verdens stærkeste mand, og de er da også indehavere af titlen i henholdsvis 2017 og 2018.

Vis dette opslag på Instagram IT'S OFFICIALLY ON!! - The Worlds Heaviest Boxing Match - Eddie Hall @eddiehallwsm VS Hafthor Bjornsson @thorbjornsson - September 2021, Vegas

Og i 2016 slog 190 cm høje Eddie Hall rekorden i dødløft, da han formåede at løfte hele 500 kilo op fra jorden. En rekord, som ikke har været slået siden da - indtil i lørdags.

For i weekenden pressede 205 cm høje Hafthor Björnsson, der nok er mest kendt for sin rolle som 'The Mountain' i den populære serie 'Game of Thrones', nemlig sin krop til at dødløfte 501 kilo, mens fans og andre interesserede kunne følge med på blandt andet streamingsiden Twitch.

Det spektakulære løft blev efterfølgende fejret med, at islændingen udfordrede Eddie Hall og opfordrede ham til at skrive under på aftalen med Core Sports.

»Jeg har lige slået din rekord. Nu er jeg klar til at slå dig ud i ringen,« sagde 31-årige Hafthor Björnsson, kort efter rekorden blev slået.

Vis dette opslag på Instagram I've signed the papers and it's "OFFICIALLY" on. Thanks to @coresportsworld for the opportunity! #BackUpYourBull Big Love The Beast

Opfordringen fik ikke lov at gå ubemærket hen, hvorefter 32-årige Eddie Hall lagde en video på Instagram, hvor han skrev under på kontrakten og fortalte, at han ville træne hårdere op til boksekampen end nogensinde før.

En af årsagen til de to muskelbundters kommende dyst i bokseringen skal findes tilbage i 2017, hvor Eddie Hall vandt titlen som verdens stærkeste mand og forviste Hafthor Björnsson til andenpladsen med blot et enkelt points forskel i konkurrencen.

Efterfølgende var islændingen utilfreds med dommernes afgørelse i en af konkurrencerne, hvor han følte sig snydt, efter at han blev frataget et point for et såkaldt 'double dip', hvilket endte med at give sejren til Eddie Hall. Siden da har der været en række verbale stikpiller frem og tilbage mellem de to rivaler.

Boksebraget, der allerede nu har fået titlen 'historiens tungeste boksekamp', finder efter planen sted i Las Vegas i september 2021.