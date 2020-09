Den kontroversielle MMA-kæmper Conor McGregor skal i ringen mod den filippinske senator og bokselegende Manny Pacquiao.

Forhandlingerne er i hvert fald i fuld gang, bekræfter Pacquiao-lejren, efter McGregor tweetede omkring en mulig kamp mellem de to.

»Vi kan bekræfte, at forhandlingerne mellem de to lejre er begyndt at skride fremad.. Som senatoren (Manny Pacquiao, red.) har sagt, vil alle hans kampe blive dedikeret til alle filippinere,« siger Pacquiaos assistent, Jayke Jones, til ESPN og fortsætter:



»Det er for alle filippinske covid-19-ofre, at senator Manny Pacquiao vil kæmpe mod UFC-superstjernen Conor McGregor næste år. En stor del af hans indtjening vil gå til alle, der er påvirket af pandemien,« lyder det.

Det er ikke første gang, at McGregor skal i ringen med en bokser. I 2017 boksede han en meget omtalt kamp mod Floyd Mayweather, hvor begge parter mest af alt scorede kassen. Mayweather endte med at vinde opgøret uden de store problemer.

McGregor tweetede selv om det mulige opgør og afslørede, at det muligvis kan finde sted i Mellemøsten. Hvor præcist vides endnu ikke.

Anyway all water under the bridge who gives a fook.

I’m boxing Manny Pacquiao next in the Middle East. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) September 25, 2020

Manny Pacquiao boksede senest sidste år, hvor han vandt over Keith Thurman. Pacquiao har en meget stor boksekarriere bag sig med titler i hele otte forskellige vægtklasser.

McGregor var senest i aktion i UFC tilbage i januar i år, inden coronapandemien satte en stopper for yderligere kampe. Her vandt han over Donald Cerrone.

Og nu lader det til, at de to parter skal mødes i bokseringen næste år.