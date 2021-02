Han var udset til at blive den store stjerne i Mogens Palles nye bokseforretning. Men nu vil juniorverdensmesteren Oliver Meng ud af kontrakten med den legendariske promotor.

Det er utilfredshed med manglende kommunikation og kampe, der har fået den 21-årige bokser til at ville stoppe samarbejdet med Mogens Palle.

Det siger Oliver Meng til B.T.

»Jeg vil væk. Det har jeg sådan set også gjort klart for Mogens Palle,« lyder det fra weltervægteren.

»Jeg har ikke mistet troen på Danish Fight Night, men jeg har mistet kærligheden til det. Det var et godt koncept til at starte med, og jeg synes også, at jeg har gjort mit til at fremme det,« fortsætter Oliver Meng.

Oliver Meng er så utilfreds, at han vil ud af aftalen med Mogens Palle. (Pressefoto) Vis mere Oliver Meng er så utilfreds, at han vil ud af aftalen med Mogens Palle. (Pressefoto)

Det er et år siden, Oliver Meng senest var i ringen, da han i februar 2020 forsvarede sin IBF-juniorVM-titel mod Vasyl Kurasov.

Siden er bokserens frustration over Mogens Palle og Danish Fight Night blot taget til i styrke.

»Efter min seneste kamp i februar sidste år havde vi ikke kontakt i syv måneder, selv om vi prøvede at ringe til Mogens en masse gange. Det bliver svært, når man ikke er i kontakt med sin arbejdsgiver i et halvt år,« siger Oliver Meng og fortsætter:

»Jeg synes, at det er lidt dårlig stil af Mogens, at han ikke melder ud i forhold til kampe, eller hvordan han forholder sig til denne her corona-situation. Alt i alt fungerer samarbejdet rigtig dårligt.«

Men det med manglende kampe handler vel rigtig meget om, at der har været lukket ned på grund af corona?

»Jeg ved, at det kan være svært med modstandere og alt sådan noget lige nu. Da jeg boksede mine første kampe (2017, red.), var det godt med tidsplaner og modstandere. Men kommunikationen er bare blevet dårlig i Stald Palle. Der har været et par gange, hvor jeg ikke har vidst noget omkring min modstander to uger før min kamp. Jeg vil jo godt kunne forberede mig lidt,« konstaterer Oliver Meng.

Oliver Meng boksede senest for et år tiden. (Pressefoto) Vis mere Oliver Meng boksede senest for et år tiden. (Pressefoto)

Han understreger samtidig, at konflikten med Mogens Palle intet har med penge at gøre.

Oliver Meng har haft sin kontrakt forbi Dansk Professionel Bokse Forbund (DPBF), men her vurderede man ikke, at der var begået brud eller misligholdelse af kontrakten fra Mogens Palles side.

Derfor vil det være op til netop Mogens Palle, hvis Oliver Meng skal være fortid hos Danish Fight Night.

Mogens Palle har dog ikke i sinde at ophæve kontrakten med Oliver Meng. Det slår han helt fast over for B.T.

Mogens Palle er i konflikt med stjernebokseren Oliver Meng. (Foto: Ólafur Steinar Gestsson/Scanpix 2016) Foto: Ólafur Steinar Gestsson Vis mere Mogens Palle er i konflikt med stjernebokseren Oliver Meng. (Foto: Ólafur Steinar Gestsson/Scanpix 2016) Foto: Ólafur Steinar Gestsson

»Jeg har en kontrakt, som både Oliver og hans far (Morten Meng, red.) har skrevet under på, og den agter jeg at overholde,« siger promotoren.

Også selv om han er utilfreds og ikke har lyst til at være med mere?

»Ja, selvfølgelig gør jeg det. Der står i kontrakten, at begge parter er forpligtet til at overholde den. Er det kun mig, der skal overholde den?«

Mogens Palle påpeger, at coronarestriktionerne har gjort det umuligt for ham at lave stævner det seneste år på dansk grund.

Dog har landets anden professionelle boksepromotor, TK Promotions, afviklet eksempelvis et stævne i Gilleleje. Men Mogens Palle afviser, at han kunne have gjort det samme.

»Jeg kan ikke gøre for, at man ikke kan lave stævner. Og jeg laver ikke stævner på det niveau som de der oppe i Gilleleje. Det er en flok amatører, som pludselig vil lave professionelle stævner, men som hverken har penge eller de rette forbindelser til at lave noget,« siger Mogens Palle.

Hvad er fremtidsudsigterne for et nyt Danish Fight Night-stævne?

»Sig mig, har du ikke et tv? De taler ikke om andet end corona og nedlukninger. Nogle af de der såkaldt kloge eksperter siger, at de (restriktionerne, red.) kan fortsætte til sommer eller ovenikøbet helt ind i 2022. Der er ingen, der aner en skid, og jeg kan sgu da kun rette mig efter myndighederne,« slutter Mogens Palle.