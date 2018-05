Den danske boksestjerne Mikkel Kessler står anklaget i en retssag om bilsnyd. Onsdag falder der dom.

Det er i Østre Landsret, at sagen om snyd med en leasingaftale kører. Det skriver Ekstra Bladet.

Kessler er ifølge avisen anklaget ’for at have indgået en proforma-aftale med et leasingfirma, for at undgå at betale fuld registreringsafgift på en bil, han havde købt.’

Skatteministeriet har rejst sagen og sendt den direkte i landsrettet, da den er af prinicpiel karakter. Sagen, som føres af advokaterne Bodil Marie Søes Petersen og Eduardo Panzeri Vistisen på vegne af Skatteministeriet, kan ses på retslisten for Østre Landsret.

Kessler skal ifølge anklagen, som Ekstra Bladet ridser op, have købt en Toyota Supra for 500.000 kroner i 2013, som han efterfølgende har solgt til leasingformaet Lux Leasing for 50.000 kroner, hvorefter han har lejet den af firmaet gennem en leasingaftale.

Denne finte er ifølge Skatteministeriet angiveligt en proforma-aftale, som har det formål at Kessler slipper for at betale den fulde registereringsafgift.

»På grund af optræning til en boksekamp havde jeg meget andet i hovedet, og tidspunktet faldt også sammen med min fars død,« sagde Mikkel Kessler ifølge Ekstra Bladet i retten i dag.

I morgen starter dagen med fortsatte forhandlinger mellem parterne. Kl. 13 er der afsat tid til dommernes votering. Herefter vil der normalt falde dom.