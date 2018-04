Hvem er verdens ubestridt bedste sværvægtsbokser?

Spørgsmålet er lige nu på manges læber i boksesporten.

Nu vil den britiske bokseverdensmester Anthony Joshua, der i aftes sejrede fornemt over new zealandske Joseph Parker på point og forsvarede sine VM-titler, også finde frem til svaret.

28-årige Anthony Joshua har nu VM-titlerne i de tre anerkendte bokseforbund WBA, WBO og IBF og den lidt mindre IBO-titel. Foto: ANDREW COULDRIDGE 28-årige Anthony Joshua har nu VM-titlerne i de tre anerkendte bokseforbund WBA, WBO og IBF og den lidt mindre IBO-titel. Foto: ANDREW COULDRIDGE

Derfor tøvede Anthony Joshua ikke med at udfordre sin amerikanske boksekollega Deontay Wilder, der for nylig skabte røre ved at sige, at han ville have et menneskeliv på rekordlisten.

Derudover er Deontay Wilder ubesejret og titelindehaver i det sidste af de fire store bokseforbund WBC. De øvrige tre VM-titler har Anthony Joshua i trofæskabet.

»Jeg vil møde Deontay Wilder eller Tyson Fury. Hiv Wilder ind i ringen, og så vil jeg knocke ham ud koldt,« sagde Anthony Joshua til Sky Sports efter aftenens storkamp i Cardiff foran omkring 78.000 tilskuere.

32-årige Deontay Wilder har den sidste af de fire anerkendte sværvægtstitler i boksesporten. Der er tale om WBC-bæltet. Foto: TIMOTHY A. CLARY 32-årige Deontay Wilder har den sidste af de fire anerkendte sværvægtstitler i boksesporten. Der er tale om WBC-bæltet. Foto: TIMOTHY A. CLARY

Hvis kampen bliver en realitet, vil det blive den første sværvægtskamp i historien, hvor de fire største VM-titler i boksning er spil - WBA, WBC, WBO og IBF. Kampen vil med andre ord udpege den ubestridt bedste sværvægter i boksesporten.

Men vejen til storkampen er nemmere sagt end gjort. Først skal parterne bliver enige om betingelserne for kampen, og her kan beliggenheden være en af de første forhindringer på vej mod sværvægtsbraget.

»Jeg er ikke interesseret i at tage til USA. I alle disse år er vi briter rejst til staterne. Og folk har brugt mange penge på britiske boksere derovre. Men vi kan gøre det i London eller Cardiff. Vi bliver her,« sagde 28-årige Anthony Joshua umiddelbart efter kampen.

Anthony Joshuas lange rækkevidde og fænomenale jab var udslagsgivende i VM-sejren over Joseph Parker lørdag nat. Foto: OLI SCARFF Anthony Joshuas lange rækkevidde og fænomenale jab var udslagsgivende i VM-sejren over Joseph Parker lørdag nat. Foto: OLI SCARFF

32-årige Deontay Wilder var ikke længe om at svare på udfordringen. Det gjorde han med en video på det sociale medie Twitter.

»Du kan ikke snyde folket længere. Jeg vil have kampen. Lad os gøre det til en realitet. Stop med dine undskyldninger,« sagde Deontay Wilder og tilføjede:

»Det er nemt. Det er en simpel kamp. Lad os få det til at ske og se en gang for alle, hvem der er den bedste.«

WBC Heavyweight World Champ @BronzeBomber’s message to @anthonyfjoshua is a simple one: “Let’s make the fight happen.” pic.twitter.com/QVL2cnvcYo — PBC (@premierboxing) March 31, 2018

Både Anthony Joshua og Deontay Wilder er ubesejret i deres professionelle boksekarriere. Begge boksere har vundet alle kampe på (teknisk) knockout på nær en enkelt, som er vundet på point.