Den danske boksestjerne Patrick Nielsen har valgt at melde sig ind i rockerklubben Satudarah MC. Det fortæller han eksklusivt i B.T.

»Det er rigtigt, at jeg er blevet en del af Satudarah MC.«

29-årige Patrick Nielsen har valgt at stå frem og fortælle om en beslutning, som med garanti vil skabe flere kløfter mellem de i forvejen meget delte meninger om ham.

Landets mest kendte bokser er blevet optaget i den både kendte, men også berygtede rockerklub Satudarah MC.

Her er han begyndt som såkaldt 'prospect' (lærling, red.) med håbet om et fuldgyldigt medlemskab og rygmærke.

Patrick Nielsen viser sin nye vest frem med stolthed, da B.T. møder ham et sted i Bagsværd.

»Jeg har altid hængt lidt med drengene herudefra og har kendt mange af dem, før jeg selv blev en del af det. Nu er vi så bare gået fra at være venner til brødre,« forklarer Patrick Nielsen.

Mange forbinder motorcykelklubber, som Satudarah MC selv vil kaldes, med kriminalitet og lyssky forretninger og kampe mod andre banderelaterede grupper.

Så hvorfor har Patrick Nielsen valgt at gå ind i netop Satudarah MC, der udover motorcykler blandt andet slår sig op på at være imod racisme?

»Det med antiracisme betyder meget for mig. Uanset hvordan vi ser ud, og hvilken farve vi har, og hvilken religion vi dyrker, så bløder vi alle det samme blod. Jeg har mange venner fra forskellige lande, og jeg går meget op i at bekæmpe racisme,« siger han og tilføjer:

»Min far har altid kørt motorcykel, fra jeg var helt lille. Jeg er opvokset med det, så det har altid været en interesse for mig. Nu er jeg blevet en del af noget større, og det er fedt.«

Patrick Nielsen kender godt til fordommene ved at være medlem af en rockerklub – eller at være biker, som han selv kalder det.

»Jeg er ikke blevet et slemmere eller dårligere menneske af at blive optaget i Satudarah MC. Bare fordi der er én korrupt politimand, kan man jo ikke sige, at alle politimænd er korrupte. Fordi én biker er kriminel, betyder det ikke, at alle er. Jeg fortsætter mit liv som før bare under nogle regler, jeg kan leve i,« forklarer han.

»Jeg tror bare, at det her bikermiljø er blevet pumpet op til at være noget, det i virkeligheden ikke er.«

Når Patrick Nielsen vælger at stå frem, sker det ifølge ham selv for at give sin egen version af, hvorfor han har valgt at gå ind i Satudarah MC.

Men han ved samtidig, at beslutningen også vil gøre ham endnu mere upopulær hos den del af befolkningen, der i forvejen ser skævt til ham.

»Jeg har været kendt i 11 år, og jeg har taget mine hensyn til folk. Jeg har hørt på min del af folks bræk. Nu er jeg kommet til et sted i mit liv, hvor jeg hviler i mig selv. Jeg føler, at jeg for én gangs skyld er på det rette sted. Folk kan sige om mig, hvad de vil. Jeg kommer ikke til at tage mig af det,« slår han fast.

En ting er optagelsen i Satudarah MC, noget andet er Patrick Nielsens professionelle boksekarriere, der tæller 30 sejre og tre nederlag.

Senest Patrick Nielsen var i ringen, var 10. maj 2019, hvor han vandt på point mod upåagtede Armen Ypremyan. Inden da boksede han lige op med Arthur Abraham og tabte en meget omdiskuteret kamp på udebane mod den mangedobbelte verdensmester.

Patrick Nielsen håber ikke, at hans tilknytning til Satudarah MC betyder, at han må indstille karrieren.

»For mit eget vedkommende er der ting i ringen, som jeg gerne vil have hævnet. Hvis folk stadig er friske, skal jeg nok sige ja til det. Det er ikke noget problem. Men vi får at se, hvad tiden viser. Der er masser af tilbud,« fortæller han og fortsætter:

»Det vil være sørgeligt, hvis det skulle være det, at jeg er blevet optaget i en lovlig motorcykelklub, som skal slutte min karriere. Men jeg har opnået det, jeg kunne, med det liv, jeg levede. Og jeg har levet et vildt liv.«

Selv om Patrick Nielsen lige nu ikke har udsigt til kampe i ringen, har han bragt sine boksefærdigheder med ind i Satudarah MC.

Her står han for en intern bokseklub, som de kalder 'Fight Club19'.

»Jeg har taget det bedste af mig selv med ind i denne her klub. Derfor har vi lavet en lille bokseklub inde i klubben. Det er fedt at få lov til at give andre det bedste, jeg kan. Og så får jeg så det bedste af, hvad de andre kan i klubben,« siger Patrick Nielsen.

»En ting, der har været rart ved at træde ind i Satudarah MC, er, at det opfylder nogle regler, jeg har manglet, efter boksningen stoppede lidt. Nu er jeg et sted, hvor jeg skal være disciplineret. Det er som i boksning, men på en lidt anden måde. Her er der også regler, som jeg nu skal leve efter,« siger han.