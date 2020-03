Bokselegenden Mike Tyson har oplevet mere i sit liv, end de fleste mennesker har fantasi til at forestille sig.

Nogle af nedslagspunkterne er blandt andet:

Han blev misbrugt seksuelt som barn, opnåede superstjernestatus som den yngste verdensmester nogensinde, tjente styrtende med millioner, røg i fængsel for voldtægt, har været afhængig af diverse stoffer – og så har han oplevet den ufattelige tragedie at miste sin fireårige datter i en ulykke.

Og det er altså bare for at nævne nogle af de op- og nedture, som har præget ’Iron’ Mike Tysons liv.

I dag er omdrejningspunkterne i den tidligere boksers tilværelse primært skuespillet og hans egen cannabis-farm. Tyson er med egne ord faldet til ro og har set så meget af livet, at han ikke længere er bange for at dø.

Det fortæller han i et stort interview med The Sportsman.

Faktisk har døden været noget, Mike Tyson skulle forholde sig til, siden han første trådte op i en boksering.

»Jeg vidste, der var en mulighed for, at jeg kunne dø i løbet af en træning eller en kamp. Det vidste jeg. Men jeg var ikke bange, fordi jeg tænkte, at hvis nogen skulle dø, så ville det være mig, der slog ihjel,« siger Tyson til The Sportsman og fortsætter:

Mike Tyson ses her sammen med Mikkel Kessler, da amerikaneren besøgte Danmark i 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Den selvtillid var en overlevelsesmekanisme. Men nu, ud fra min erfaring, ud fra det, jeg tror på – jo mere, jeg ved om at eksistere, jo mere villig er jeg til at dø.«

Herefter bliver den nu 53-årige Tyson direkte spurgt, om han ser frem til at dø – hvortil svaret lyder:

»Ja. Jeg frygter den ikke. At leve er måske mere kompliceret end at dø for mig. Opfattelsen af den (døden, red.) – jeg ved ikke, om den er rigtig. For det kræver meget mod at leve. Uden mod kan du ikke håndtere at leve. Livet er en rejse; livet er en kamp.«

»Folk har alting, og de kan stadig ikke finde ud af det. De kæmper. Vi tager os selv alt for seriøst. Vi tror, vi er noget. Hvad fanden? Vi er ingenting. Vi kommer fra ingenting; vi tror, vi er specielle. Berømmelse er noget lort,« siger han.

Netop berømmelse har været en fast bestanddel af Mike Tysons liv, siden han brød igennem boksningens lydmur i 1980erne.

Men med tiden har Mike Tyson lært, at han ikke er noget specielt, selvom folk har stået i kø for at fortælle ham det.

»Du finder ud af, at det er du ikke. Du er i stand til at komme i fængsel, du er i stand til at dø, du er i stand til at blive dårligt behandlet. Jeg forventer ikke, at dårlige ting sker for mig, men når de gør, så forstår jeg det og er i stand til at håndtere det.«

»Jeg har håndteret dårlige ting før – det har været mit liv. Så jeg lader mig ikke slå ud af dårlige ting. Jeg ved, at shit happens. Når dårlige ting sker, så bestræber jeg mig stadig på at udrette noget. Jeg vil ikke blive afskrækket,« siger Mike Tyson.