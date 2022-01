Boksere har det med at tage utraditionelle træningsmetoder i brug inden kampe, og her er den ukrainske mester Oleksandr Usyk ingen undtagelse.

Verdensmesteren i sværvægt har en rematch mod Anthony Joashua i sigte inden for de næste få måneder, så forberedelserne er allerede i fuld gang.

Som en del af dem har en eller anden fået den fikse idé, at han som en anden 'Rocky' skal tage ud på et sneklædt bjerg og skyggebokse bag en snekanon.

Det ser helt bizart ud, som du selv kan opleve lige her i dette klip fra hans Instagram-profil:

Oleksandr Usyk vs. a snowstorm... our bets are on Usyk



Usyk holder ikke da heller ikke til mere end få sekunder bag snekanonen, mens han får skudt en masse iskoldt sne ind i ansigtet.

Det er nok også højst usandsynligt, at Anthony Joshua på nogen måde bliver skræmt af den video.

Men det kan briten så til gengæld blive, når han tænker tilbage på deres seneste møde i september, hvor 34-årige Usyk meget overraskende besejrede ham over 12 omgange.

Nu er der så en ny kamp på tapetet, og hvis alt går vel, bliver den bokset til april.

Usyk får hjemmebane denne gang, men kampen er endnu ikke faldet helt på plads.