Anthony Joshua har nærmest rejst sig fra de døde.

Lørdag vandt han revanchebraget mod Andy Ruiz Jr. og fik derfor de fire VM-bælter tilbage, som han mistede i juni til den mexicanske amerikaner: WBA, WBO, IBF og IBO.

Der var aldrig for alvor tvivl om, hvilken vej sejren ville gå. I forhold til den første fight var denne her meget mere kontrolleret og taktisk. Det var lige noget for Anthony Joshua.

I forhold til første kamp havde Joshua tabt sig, og han var meget mobil gennem hele kampen, hvor han fik sat nogle slag ind på Ruiz. Samtidig forsøgte Joshua at holde sig langt fra Ruiz grundet britens større rækkevidde. En tæt infight var nemlig til Ruiz' fordel.

Til gengæld kunne det mærkes, at Ruiz havde taget på i forhold til sidste kamp. Han var ikke ligeså hurtig og dynamisk som i juni, hvor han skabte sensationen og slog Anthony Joshua.

Til syvende og sidst kunne Anthony Joshua, efter en klogt bokset kamp, kalde sig verdensmester i sværvægt for anden gang i karrieren.

Den 30-årige brite, hvis karriere kunne have været i fare, hvis han tabte, fik sin revanche. Og verden får vist nok også en tredje og afgørende kamp mellem de to herrer, der efter fighten meldte ud, at de gerne vil mødes igen.

