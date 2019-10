Den amerikanske bokser Patrick Day er død efter skader fra et voldsomt knockout i en kamp i weekenden.

Den 27-årige amerikanske bokser Patrick Day er onsdag død efter et voldsomt knockout i weekenden.

Lørdag aften blev Day slået ud i tiende runde i en boksekamp i Wintrust Arena i Chicago, USA, mod den tidligere olympiske bokser Charles Conwell.

Knockoutet var så voldsomt, at Day efterfølgende blev erklæret hjerneskadet og endte i koma. Trods en operation i hjernen stod Days liv ikke til at rede.

Det oplyser Days promoter, Lou DiBella, i en pressemeddelelse, skriver nyhedsbureauet AFP.

- På vegne af Patrick Days familie og pårørende takker vi for de bønner, den støtte og den kærlighed, der er blevet vist over for Pat.

Comwell havde sendt Day i gulvet i både fjerde og ottende runde, inden kampen blev afbrudt, da Day blev knockoutet i tiende runde.

Day er den tredje bokser, der dør af sine skader fra bokseringen i år.

Den argentinske bokser Hugo Santillan døde i juli efter en kamp i Argentina. Bare to dage før døde russiske Maxim Dadashev af skader i hjernen efter en kamp i USA.

DiBella håber, at Days dødsfald kan være med til at indføre strengere regler i amerikansk boksning.

- Det bliver meget svært at retfærdiggøre faren ved boksning. Det her kræver handling, siger DiBella, der dog ikke har svarene på, hvad der kan gøres.

Day vandt 17 ud af sine 22 kampe som professionel. I juni i år lå Day rangeret i top-10 i sin vægtklasse hos de to bokseforbund IBF og WBC.

På Twitter har Days modstander i weekenden, Charles Conwell, udtrykt sin sorg over den tragiske hændelse.

- Det var aldrig min hensigt, at dette skulle ske for dig, skriver Conwell blandt andet i et længere indlæg.

/ritzau/AFP