Udover at være et stort talent indenfor hendes sportsgren, så drømte hun stort - og det gjorde hende særdeles populær.

»Hun var den mest fantastiske person, og den mest elskede.«

»Hun drømte altid om at blive en succesfuld atlet. Vi snakkede om at flytte til en anden by og leve der. Alle elskede hende,« fortæller en af hendes veninder til avisen.