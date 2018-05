Kære Marie Høgh.

I et indlæg her i avisen under overskriften 'Enten er du hylende naiv eller spejlblank' kritiserer du min tilgang til debatten om et burka- og niqabforbud. Du er politisk uenig med mig, fordi 'vi skal møde hinanden med umiddelbar tillid i et demokratisk samfund,' og det ser du ikke foreneligt med et tildækket ansigt.

Men Marie: Måske der var behov for, at du kiggede lidt ind ad og spurgte dig selv: Møder du mig i øjenhøjde og med grundlæggende tillid? Gør du selv det, du forventer af andre?

Du ønsker dig et demokratisk sindelag, men vil hellere nedgøre folk, du er uenig med, end at debattere politik. Du anfægter min intelligens frem for at bringe dine egne idéer i spil. Du opstiller stråmandsargumenter for at gøre mig til syndebuk.

I Lukasevangeliet siger Jesus: ”Som I vil, at mennesker skal gøre mod jer, sådan skal I gøre mod dem”. Et princip som er dybt forankret i vores moderne samfund og i dag er blevet til talemåden ”Du skal behandle andre, som du gerne selv vil behandles”.

Gør du dig selv skyldig i den synd, ved ikke at møde mig i øjenhøjde? Det kan godt være du ikke bærer burka eller niqab, men du gemmer dig bag et slør af skyttegravs-retorik. Ville du tale lige sådan til mig, hvis du mødte mig i virkeligheden?

Jeg er døbt i Lynge kirke, hvor du i dag er sognepræst. Dér, hvor du prædiker om søndagen, der ligger mine bedsteforældre begravet. Ville du kalde mig spejlblank, hvis jeg havde taget min konfirmationsforberedelse hos dig?

Jeg håber du møder dine kirkegængere med større respekt, end du møder mig med. Jeg blander mig i debatter på daglig basis, og jeg er vant til at vende den anden kind til. Men, hvis du virkelig er optaget af den offentlige demokratiske debat, så husk - practice what you preach.