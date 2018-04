Siden regeringen og DF varslede en afskaffelse af licensen og en slankekur til DR, har fortvivlelsen bredt sig blandt DR-cheferne og Københavns chokerede kulturelite.

Dansk kultur står for fald, forstår man, hvis ikke et stærkt DR står som et bolværk mod de kapitalistiske, internationale giganter som Netflix og Facebook, der lokker med udansk underholdning, som er ødelæggende for sammenhængskraften.

Det lyder slemt.

Jeg vil gerne hjælpe DR, så her er et råd fra mig, så det forhåbentlig ikke ender helt så galt endda.

Kunne du godt tænke dig, at der blev sendt mere Dansk Top på DR?

I tre år har Familie Journal, som jeg er chefredaktør for, stået bag Dansktop Prisen, et festligt musikalsk prisuddelings-show hvis formål er at hylde dansktop-genren og de kunstnere, der knokler for at føre den videre.

Sidste år kunne vi melde udsolgt i Boxen i Herning, og det satser vi på at gøre igen i år, når Dansktop Prisen 2018 løber af stablen den 14. april – ikke mindst fordi vi i år fejrer dansktoppens 50-års jubilæum med en perlerække af de allerstørste dansktopstjerner.

En af de ting, jeg hører igen og igen, når jeg taler med kunstnerne og de mange fans, er, hvor glade og taknemmelige de er over, at vi på Familie Journal giver genren omtale og eksponering. For selv om dansktopmusikken lever godt og hver weekend spilles for fuldt drøn i forsamlingshuse, på kroer og i haller landet over – primært vest for Valby bakke – er det bemærkelsesværdigt så lidt, de store medier, og i særdeleshed DR, interesserer sig for den.

Jo, jo, jeg ved godt, at dansktopmusikken kan høres på DAB-kanalen P5, og at der har været nogle udsendelser om dansktoppen på DR K. Men ellers er sendefladerne nidkært renset for alt, der lugter af slager-, og dansktopmusik. Hvornår har vi f.eks. sidst set Richard Ragnvald, Kandis eller Dansvingerne i et af de store underholdningsshows på DR1? Hvorfor har X Factor aldrig haft et dansktop-tema? Og hvordan kan det være, at det åbenbart er noget nær fyringsgrund at spille dansktop på P4, den store, brede radiokanal?

Dansktopmusikken er en vigtig del af den danske kulturarv og har altid været et spejl af vores tid. Alle kan synge med på melodierne, og det er den genre, der bedst samler danskerne på tværs af generationerne.

Det er en misforståelse, at dansktop kun appellerer til de ældre. Nærmest på trods af DRs åbenbare forsøg på at marginalisere dansktopmusikken, er ungdommen i stigende grad ved at få øjnene op for genrens kvaliteter. Den københavnske gruppe Humørekspressen, som sidste år debuterede til Dansktop Prisen, og som netop har indspillet en VM-sang sammen med Kandis-Johnny, er umådeligt populære blandt de unge.

I disse dage strømmer danske familier i biograferne for at se filmen om dansktoplegenden John Mogensen, og skuespilleren Rasmus Bjerg har netop meddelt, at han til sommer vil tage rundt på forskellige festivaler og synge Mogensens sange. Folk kan ikke få nok.

Til Dansktop Prisen afholder vi hvert år ”Mig & Min Mentor”-konkurrencen, hvor etablerede kunstnere hjælper nye, lovende sangere på vej. Og der er masser af unge talenter, der knokler for at bryde igennem.

Men det er svært, når man er udelukket fra et gode selskab i radio og på tv.

Så kære Maria Rørbye Rønn, dette er mit råd til dig: favn folkeligheden og luk dansktoppen ind på de brede kanaler. Den kan sikre jer rigtig meget af det, I er så bange for at miste.

Jeg sender dig gerne to billetter til Dansktop Prisen 2018. Kom og vær en del af festen – det er ren public service.