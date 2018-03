Ulighed har Fanden skabt i vrede!

Kan du høre latteren runge over Danmark? Man kan ikke undgå et lægge mærke til det, hvis vejen lægges forbi et af de 22 største firmaer, som netop i disse uger udbetaler 80 milliarder til at forsøde livet for aktionærerne.

Sidste år gav Danfoss gyldne håndtryk på 66 millioner til tre direktører, og det svarer cirka til hvad Lars Rebien Sørensen alene fik med i lommen fra jobbet hos Novo Nordisk. Men disse fire mennesker må dog alligevel se misundeligt på Bo Nilsson, som strøg 500 millioner ned i baglommen fra Nets. Hvis de ikke gik i så fint tøj, ville de rulle rundt på gulvene af grin.

Turbokapitalismen buldrer derudaf, og gyldne håndtryk til grådige chefer spreder sig i erhvervslivet som ukrudt i en forårsvarm have. Jeg kommer til at tænke på filmen 'Wall Street' af Oliver Stone. Michael Douglas siger i rollen som Gordon Gekko med overklassens skræmmende selvbevidsthed: »Greed is good«. Så er der trods alt mere hygge over vores hjemlige snobber fra Rytteriet, Fritz og Poul. Men de er enige om, at de fortjener pengene, og at fattige er så kedelige. Skål – du er sgu så sød, Fritz!

I forhold til de svimlende beløb til aktionærer og afgående direktører, syner afsløringerne af bonusser og såkaldt resultatløn i det offentlige selvfølgelig ikke af så meget. Men grådigheden kan vi genkende. Ansvarlige ledere for mangelfulde projekter kan trods skandaler fylde bankkontoen med skattekroner.

Er uligheden i samfundet blevet for stor?

Jeg synes, at resultatløn skal forstås helt bogstaveligt. Ingen resultater, nul bonus. I en række situationer har man åbenbart stillet pengeautomater op på chefgangene. Kom bare nærmere, og træk i automaten, chef!

Arbejdsgiversidens topforhandlere om nye overenskomster for offentligt ansatte, den konservative borgmester Kim Ziegler og Venstreminister Sofie Løhde, mener til gengæld, at de ansatte på gulvet er helt urimelige. Sygeplejersker, SoSu-assistenter, pædagoger, socialrådgivere og så videre er uansvarlige og vil bare rage til sig. Ja, sådan lever vi i forskellige parallelsamfund.

Uligheden stiger, og trækker samfundet fra hinanden. Loftet over kontanthjælp rammer i tusindvis af familier, og har stort set ingen effekt i forhold til at få folk i arbejde. 62.000 børn lever i familier som rammer loftet, og 10.500 børn er endda sunket helt ned under fattigdomsgrænsen. Beregningerne viser, at denne strafaktion blot har betydet 600 mennesker i arbejde eller uddannelse. Altså 17 børn i fattigdom for hver kontanthjælpsmodtager i job. Det er jo sygt, og ulighed er noget fanden har ska i vrede en mandag morgen.

Muligheden for at kunne bestemme over eget liv og for at bevæge sig mellem sociale klasser er større i Danmark end i de fleste andre lande. Uddannelsessystemet, Den danske model for arbejdsmarkedet og det sociale sikkerhedsnet har vist sig at være godt for alle parter. Men disse store progressive landvindinger er sat under pres af højrefløjen og arbejdsgiverne, og de rigeste stikker af fra resten af samfundet. Vi må styrke digerne for fællesskabet og ikke give efter.