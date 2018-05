Overenskomstforhandlingerne løfter sløret for et sundhedssystem i krise. Det er held i uheld, at underbemandingen nu er tydelig for alle, men normeringer og fastansat personale skal prioriteres, hvis vi skal sikre velfærden.

Hvad ville du sige, hvis du blev bedt om at vente med at føde? Hvis den handicappede ikke har en hjælpende hånd til at komme ud af sengen?

Hvis vi var endt i storkonflikt, så skulle vi have haft et nødberedskab til at tage sig af netop de livsnødvendige opgaver, vi ikke bare kan sætte på pause under en strejke eller lockout. Men på sygehuse og plejehjem er socialpædagogerne, sygeplejerskerne og social- og sundhedsassistenterne så udfordret med underbemanding, at de end ikke har fast personale til at etablere nødberedskaberne i tilfælde af strejke eller lockout.

Det kan være helt op til hver tredje socialpædagog, der er vikar, og på 302 ud af 532 hospitalsafdelinger- eller afsnit, i fire ud af landets fem regioner, har det været umuligt at etablere et nødberedskab. For mere end halvdelen, er begrundelsen, at det daglige fremmøde svarer til et nødberedskab. Det er simpelthen ikke holdbart i længden.

Det er en illusion at tro, at hvem som helst, og når som helst, kan tage sig af den sociale og fysiske pleje og omsorg. Den gode pleje opstår, når man får etableret en tillidsfuld relation til patienten. Det kræver noget at nå det hele menneske – det kræver tid, og det kræver bedre normeringer og mere fastansat personale.

Jeg synes, at det vil være en god idé, hvis vi sætter god pleje og omsorg på sygehusene som vigtigere end måltal og smarte løsninger, der kan spare os for tid og personale. Alt andet vil være at fortsætte i den forkerte retning med evige effektiviseringer, moderniseringer og omstruktureringer. Selvfølgelig kan vi blive klogere og smartere i sundhedssektoren, men vi skal sikre en ordentlig normering, der kan skabe tillid og trygge rammer, ellers afvikler vi den stærke og borgernære velfærd.

På et tidspunkt bør man stoppe op og overveje, om man ikke er ved at presse citronen og sundhedsvæsenet helt i stykker. Nu ville være et passende tidspunkt. En værdig pleje er ikke et sundhedssystem i konstant nødberedskab.