Selv om Kristian Thulesen Dahl flirter med Mette Frederiksen, er DFs hovedplan en VOK-regering

Mens billedet af LA-formand Anders Samuelsen, der sidder oppe i et meget højt træ, er noget af det, man husker tydeligst fra året 2016, er DF-formand Kristian Thulesen Dahls hede flirt med S-formand Mette Frederiksen en politisk begivenhed, der i høj grad definerede 2017.

Det begyndte i februar, hvor fagorganisationen 3Fs magasin Fagbladet lavede et videointerview med Mette Frederiksen og Thulesen Dahl, der sad i en sofa og lod sød musik opstå.

Over for Politiken afviste Mette Frederiksen ikke en kommende regering med S og DF som grundstamme.

»Jo tættere vi kommer på et valg, des flere bogstavlege vil der være,« lød det drilsk fra S-formanden.

I maj mødtes Frederiksen og Thulesen i Cirkusbygningen, hvor de var enige om, at en ’fair pensionsalder’ ikke ligefrem var sød musik for Lars Løkke Rasmussen, der samtidig forsøgte at hæve pensionsalderen, men ikke kunne regne med sit parlamentariske grundlag. Senere på året gjorde Thulesen livet surt for Lars Løkke ved at kræve så hårde udlændingestramninger til gengæld for skattelettelser, at regeringens vigtige skatteplan i store træk måtte opgives.

Men hvad er han egentlig ude på, ham Thulesen Dahl?

Jo, han vil i regering efter næste valg. Og med hvem? Med Lars Løkke Rasmussen.

Nu er der efterhånden langt imellem meningsmålinger, hvor der kan findes et spinkelt blåt flertal, for det går ikke specielt godt for hverken Venstre eller DF.

Men meget kan ske inden næste valg, som meget sandsynligt kan komme i forbindelse med finanslovsforhandlingerne i november. Og DFs hovedplan er ifølge mine kilder en VOK-regering. De Konservative må nemlig godt komme med, mener DFerne, men ikke LA, som de er uenige med på de fleste politiske hovedområder. Det kræver dog ifølge DFs interne overvejelser, at de får et rimeligt godt valg – helst omkring 18-20 procent. Kommer de under 16-17 procent, føler de ikke, der er tilstrækkelig folkelig opbakning til projektet.

Ved sidste valg fik DF 21,1 procent af stemmerne, og lige nu står de i Berlingske Barometers gennemsnit af meningsmålinger til 17,7.

Men hvad skal al den fingerfletning med Mette Frederiksen så til for, hvis Thulesen vil i regering med Løkke? Angiveligt handler det om at spille med musklerne, så Løkke ikke tror, DF er nemme at jorde. I øvrigt ville DF også gerne i regering med V i 2015, men Løkke stillede så mange krav op, at de var nødt til at bakke ud.

En praktisk sideeffekt ved Thulesens dobbeltspil er, at hvis Mette Frederiksen vinder næste valg, er DF helt klar til at samarbejde med hende. Ikke i regering eller som parlamentarisk grundlag, men som troværdig forhandlingspartner. Og det får Mette Frederiksen brug for, for hun er uenig med sit parlamentariske grundlag (bortset fra SF) om næsten alle politiske hovedemner. Så alt tyder på, at hun må prøve at få sin politik igennem primært med DF og Venstre som aftalepartnere.

Så må Kristian Thulesen Dahl leve med, at nogle af hans egne topfolk som Peter Skaarup og Søren Espersen har vældig lyst til at blive ministre.

Det vigtigste for ham er, at DF er i en afgørende rolle, uanset om regeringen er blå eller rød. Lidt ligesom De Radikale var i gamle dage, og den position er han meget tæt på at have indtaget.