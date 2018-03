Den danske statsminister Lars Løkke Rasmussen leger i øjeblikket en kasket-leg, som er vanskelig at forstå. Det ene øjeblik er han statsminister-Løkke og har en politikerkasket på - det næste øjeblik er han privatperson-Lars, der stiftede Løkkefonden og har en personlig kasket på. Men han får sværere og sværere ved at fastholde den forklaring, at der er forskel på politikeren og privatpersonen.

BT har nu flere gange og senest i søndagsudgaven dokumenteret, at donationer i millionklassen til Løkkefonden kan starte motoren i statsministerens sorte BMW og køre statsministeren til åbninger, receptioner eller diplomoverrækkelser. Man må formode, at det er som tak for et påskønnet tilskud til kassen i Løkkefonden. Donorerne beder selv om det, viser en mail.

Lars Løkke Rasmussen har ellers holdt fast ved, at man ikke kan købe statsministeren til noget som helst.

»Er det sådan, at man kan købe sig adgang til mig, nej det er det ikke,« sagde Lars Løkke Rasmussen på et samråd 31. januar, da han skulle forklare gaver og velgørenhedsmiddage fra storfiskere til Løkkefonden.

Her understregede statsministeren, at der er en klar skillelinje mellem politikeren og privatpersonen, når det gjaldt Løkkefonden. Når han deltog i Løkkefondens arrangementer, var det som privatperson.

»Det har ikke noget at gøre med mit politiske virke,« gentog han så sent som den 20 marts i år.

Den opdeling og forståelse af de to roller har både donorer og åbenbart også personalet i Løkkefonden svært ved helt at forstå. I hvert fald skrev Løkkefondens fundraiser til statsministeren, at det ville være godt, hvis han kom og åbnede et drengeakademi i Esbjerg, som en fond netop havde doneret et stort beløb til, hvilket han naturligvis gjorde. Det er ikke så mærkeligt, at de fleste andre end Lars Løkke IKKE kan forstå opdelingen.

For den er kunstig og skabt til lejligheden. Selvfølgelig skelner ingen mellem statsministeren og privatpersonen Lars Løkke Rasmussen.

Løkkefonden blev skabt, da lars Løkke Rasmussen var i opposition. Han havde i 2012 mødt nogle drenge på kanten og havde meget let ved at skabe kontakt til dem. Lars Løkke Rasmussen er en jovial person, der har let ved at tale med folk i alle samfundslag. Og her stødte han på et problem, som han mente, at han kunne give en hjælpende hånd.

Løkkefonden skaber hvert år projekter for drenge, der har det svært i skolen og Løkkefonden har indiskutabelt gjort en forskel, som man kun kan respektere. Det er derfor også paradoksalt, at den vindersag, som Løkkefonden burde være for både statsministeren og privatpersonen Lars Løkke Rasmussen er ved at vende sig til en tabersag.

Det første han burde gøre var, at vedkende sig, at den underlige kasketleg mellem privat-Lars og politiker-Lars er kunstig, uforståelig og umulig at arbejde efter.

Lars Løkke, du er statsminister - hele døgnet - alle dage - hele året rundt. Sådan er det.