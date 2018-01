Som far til en søn med egen mobiltelefon aner jeg i disse tider to skrækscenarier.

Det ene: Hvis der kom kompromitterende og private billeder af sønnike i omløb. Det andet: Hvis han selv var med til at dele den slags billeder af andre mod deres vilje.

Jeg tænker tilbage på min egen opvækst, der var lykkeligt fri for moderne teknik i måske for umodne hænder. Ingen mobiltelefoner - i hvert tilfælde ikke nogle, man kunne tage billeder med. Og ingen sociale medier, man kunne sprede noget ubehageligt på.

Dengang kunne man vælge mellem at lade sit kamera med én rulle film af gangen - med 24 eller hele 36 mulige billeder, som efterfølgende skulle fremkaldes hos en fotohandler.

Guderne skal vide, at vi også dengang brugte vores 24 og 36 billeder på at forevige hinanden i kompromitterende situationer. På de første rejser til solkysten med vennerne, kom vi hjem med de skønneste billeder af dinglende kønsorganer på negativerne. Særligt klart står et billede af en af vennerne i adamskostume og en hjemmebygget drikkehjelm. I dag er han partner i et revisionsselskab, tiden går.

Eneste mulige kopier dengang var det ekstra sæt, man mod beskeden ekstrabetaling kunne bestille. Tiden har spist kopierne af den vordende revisor, som gud havde skabt ham, så i dag har jeg dem kun på nethinden.

Derfor var den slags spredning af nøgenbilleder, som vi har set mange eksempler på i de senere år, umulig dengang. Gud ske lov.

Det, der kom nærmest, var en pige på mit gymnasium, der måtte lide den tort at se sort-hvide kopier af billeder fra en “Miss Sommer”-konkurrence fra et ugeblad, hun havde deltaget i, hængt op på datidens sociale medie - en brun opslagstavle i hessian ved kantinen.

Jeg kan huske, hvor ydmygende, jeg tænkte, det var for hende, og jeg må derfor erkende, at jeg slet ikke kan overskue, hvordan nutidens unge må føle det, når deres kompromitterende billeder af den ene eller den anden grund kommer i omløb - i dag ikke blot på en opslagstavle, men i de værste tilfælde på mobiler landet over.

Det er ødelæggende - hvad vi også har hørt forklaret af nogle af dem, der har haft styrken til at fortælle om det.

Derfor bliver vi i denne uges krænkelsesklumme nødt til at tale lidt om politiets aktion mod 1004 unge mennesker, der nu er sigtet for at have delt en video, hvor to 15-årige dyrker sex med hinanden. For følelsen af at blive krænket kommer fra uventet kant.

Flere af de sigtede har været i medierne med en sang om, at det er meget synd for dem, for en eventuelt dom kan jo plette deres straffeattest og muligvis give dem problemer med jobsøgning og muligheden for at rejse.

Nogle af de sigtede bakkes op af deres forældre, der også finder det stærkt urimeligt, at netop deres arvinger skal straffes, når der nu var så mange, der delte og så den video.

TV2 har talt med en 19-årig kvinde, der nu er blandt de sigtede. Hun frygter, at sagen kan “ødelægge hendes liv” og kalder det “forfærdeligt”, hvis sagen får konsekvenser for hende. Jeg tænker, at det er mere forfærdeligt for dem på videoen.

BT talte med en ung mand, der også var blandt de sigtede. Han udtrykte sympati for den unge kvinde på videoen, men fik i sin visdom analyseret sig frem til, at problemet egentlig var pigen selv, der ikke havde modsat sig at blive filmet.

Begge sigtede voksne mennesker, der kan stemme til vores Folketingsvalg.

Kan de virkelig ikke se, hvad de har været med til? Jeg håber ikke, at det er holdningen blandt alle i sagen. Det kan nok føles ærgerligt at være blandt de 1004, når man ved, at der er mange andre, der også har kigget med eller delt. Men det er jo heller ikke alle, der snyder i skat, der bliver fanget i det. Derfor er det alligevel ulovligt.

Forældre er naturligvis på deres børns side, men problemet her er nok, at de ikke har evnet at vejlede og opdrage deres børn til, hvordan man geberter sig med så kraftfuldt et mobbe-våben, en mobiltelefon med adgang til internettet kan være i de forkerte hænder. Måske fordi, de er vokset op med 24 eller 36 billeder i kameraet.

Hvis denne sag kan jage en skræk i livet på en hel generation nu, kan det være, at vores allesammens børn slipper for at blive de næste ofre på en video.

Og lad os slå helt fast; der er ikke 1004 krænkede i denne sag.