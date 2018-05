»Mand, du har stress!« Sådan konstaterer Københavns Kommune bekymret i en gigantisk og naurligvis skatteyderbetalt kampagne, som jeg støder på overalt.

»Sover du dårligt? Mand, du har stress!«

Som om, der ikke kunne være uhørt mange andre årsager til det, hvis jeg sover dårligt.

Kommunen har råd parat:

»Sig fra, bed om hjælp,« hvis jeg oplever at have kort lunte, hjertebanken eller dårlig søvn. Fordi det kan være tegn på stress.

Fra Københavns Kommunes stress-kampagne 2018 Fra Københavns Kommunes stress-kampagne 2018

For to år siden var det kvinderne: »Har du talt dine æg i dag?,« lød det nærgående spørgsmål i Københavns Kommunes kampagne, der skulle forebygge den stigende barnløshed. Med fertilitets-kampagnen ville kommunen oplyse om risikoen ved at vente for længe med familieforøgelsen. Naturligvis et ædelt formål - ligesom det også er et ædelt formål at ville forhindre mænd i at gå ned med stress.

Fra Københavns Kommunes fertilitets-kampagne fra 2016 Foto: Københavns Kommune Fra Københavns Kommunes fertilitets-kampagne fra 2016 Foto: Københavns Kommune

Men tonen i kampagnerne giver mig lyst til at skrige. Belærende, docerende og skolemesteragtige, som de er udformet. Er det virkelig kommunens opgave at blande sig i alle de ting?

Alt det kørte jeg forleden på min cykel og tænkte over, da jeg ved rødt lys trillede hen og hvilede min højre fod på den skatteyderbetalte fodstøtte, der er ved mange lyskryds i København. »Hej cyklist,« sagde kommunen fra et skatteyderbetalt klistermærke på den skatteyderbetalte cyklist-fodstøtte, da jeg kiggede ned, og kommunen fortsatte: »tak fordi du tager cyklen.«

Aaaarrgh! Bland dig uden om, kommune! Jeg tager cyklen, fordi det er praktisk og godt vejr. Og jeg godt kan lide at cykle. Stop med at tale belærende til mig alle steder, jeg kigger hen. Mand, jeg får stress!