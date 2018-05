Vi lever i en kultur, hvor kroppen og dens udseende bliver dyrket i stor stil. Fitness, slankekur og botox er nogle af de midler, vi flittigt tager i brug for at værne om kroppens fremtoning.

For mange mennesker er det et meget centralt og meningsgivende element i livet at træne, forme, pleje og beundre kroppen. Kroppen skal først og fremmest være tiltrækkende og lækker, og derfor udsætter vi ofte kroppen for bedømmelse og vurdering – og det kan nemt få en negativ effekt på vores tanker om os selv.

Ofte bliver dyrkelsen af kroppen til selvkritik, misundelse og selvbebrejdelse. Der bliver fokuseret på manglerne, på dellerne og skavankerne. Hvor mange kvinder er utilfredse med et eller andet ved deres egen krop?

Det er trist at se dejlige smukke kvinder hagle ned på sig selv i frustration over det, deres krop ikke er. Som psykolog har jeg ofte at gøre med kvinder med lavt selvværd. Samtlige af disse kvinder er utilfredse med deres krop, og vi arbejder derfor med deres negative tanker om dem selv.

Det kan opleves som en stor og tyngende ulykke, når kroppen ikke matcher det ideal, som er veltrænet, rynkefrit og perfekt symmetrisk proportioneret. Folk måler sig op imod helt urealistiske glansbilleder – og det fører til skuffelse og misundelse. Bebrejdelserne over ens egen krop kan bringe sorg og selvhad med sig. Og hvor er det trist, at vi fokuserer så meget på alle de ting, kroppen ikke lever op til.

Er det muligt at ændre opfattelsen af, hvad der er værd at hylde ved kroppen? Kan vi bruge mere tid på at dyrke alle de fantastiske ting kroppen kan, i stedet for at banke os selv oven i hovedet med perfektionistiske forestillinger om, hvordan vi burde være og se ud?

Kroppen kan bevæge sig i rummet, hoppe rundt, kærtegne og føle. Kroppen bærer os derhen, vi ønsker, og kroppen er altid med os. Den hjælper dig og adlyder dig. Kroppen er vores ven, men den bliver ofte behandlet som en fjende, fordi den ikke lever op til skønhedsidealet. Vi siger 'du er for tyk, du er en slapsvans, du er for høj, for lav, for tynd, for bleg.' Man kan sige, at vi mobber vores egne kroppe. Taler du måske sådan til dine venner? Når jeg spørger folk på den måde, får jeg selvfølgelig et grinende nej – som om det var det mest latterlige spørgsmål i verden. Og dog taler mange mennesker sådan til sig selv, fordi de har indprentet sig, at de burde se ud på en særlig måde.

Overfor utilfredshed med kroppen fremhæver jeg ofte de konkrete aktiviteter, det kræver at forme og opretholde den perfekte krop. Hvis jeg sidder overfor en kvinde, der ikke kan slippe selvbebrejdelsen, så er det meget effektfuldt at komme lidt ned på jorden og lave et hurtigt reality check.

Du gad godt se sådan ud? Gad du også godt træne timevis dagligt og bruge hundrede år på hudpleje og makeup? Gad du konstant at måle og veje alt, hvad du spiser? Vil du gerne pålægge dig selv stramme restriktioner på dine madvaner og måske endda isolere dig selv fra sociale aktiviteter for at opfylde kravene til din krop?

Selvfølgelig er jeg her inde på nogle af de lidt mere ekstreme udgaver af at gå op i sit udseende, men der findes jo masser af ekstreme eksempler – for eksempel i modebranchens anorektiske forbilleder.

I stedet for at være så kede af vores kroppe – og i stedet for at forsøge at rette 'fejlene' med botox og plastikoperationer – så synes jeg, vi skulle prøve at fokusere på nogle af de mange positive ting, der er. Det er godt at dyrke kroppens sundhed, men det bedste er, hvis man vækker en lyst til at passe på og lytte til kroppen. Hvis forholdet til kroppen er et venskab, hvor den ene ikke undertrykker den anden. Hvor tanken ikke dominerer kroppen.

Lyt til din krop. Sig tak til din krop. Fordi den er det hylster, der bærer dig rundt i livet så længe du har det.